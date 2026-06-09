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Misión de observación de la UE advierte que ausentismo en segunda vuelta fue similar a lo del COVID-19

Además, la eurodiputada mencionó casos de cédulas marcadas irregularmente, y aseguró que ya están en marcha investigaciones y que el derecho al voto fue respetado durante el proceso electoral.

Analissa Corrado dio conferencia de prenas junto a la delegación de la UE | Foto: Carlos Felix /URPI-LR
Analissa Corrado dio conferencia de prenas junto a la delegación de la UE | Foto: Carlos Felix /URPI-LR
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La jefa de la misión de observación electoral de la Unión Europea (UE), Analissa Corrado, ofreció una conferencia de prensa en la que compartió algunas observaciones preliminares sobre la labor realizada durante la segunda vuelta electoral. La eurodiputada señaló que los niveles de ausentismo registrados fueron similares a los observados durante las elecciones del 2021, celebradas durante la pandemia de COVID-19.

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'El número de personas que no ha acudido a votar es bastante importante y será objeto de análisis, ya que es similar al registrado durante el periodo del COVID-19, cuando existían razones muy claras para ello. Sin embargo, como todavía no se conocen los resultados finales de la votación, nuestro análisis sobre este aspecto aún no ha concluido. El informe final estará listo en agosto', indicó.

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Corrado precisó que la labor de observación continúa y anunció que en agosto presentarán un informe final con las recomendaciones elaboradas a partir de la labor de la misión de la Unión Europea. Durante la conferencia, también estuvo presente Davor Ivo Stier, jefe de la Delegación del Parlamento Europeo.

'Tenemos a 14 miembros de nuestro equipo que monitorean diariamente, y de manera permanente, lo que ocurre en los medios de comunicación y en las redes sociales. Hasta el momento, seguimos analizando la información recopilada y no hemos identificado interferencias sistemáticas. Ha habido mucha desinformación, pero nuestros análisis indican que no ha tenido un impacto determinante en el proceso', señaló.

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Corrado se pronuncia sobre las cédulas marcadas irregularmente

La eurodiputada también se refirió a los casos de cédulas presuntamente marcadas de manera irregular. Según explicó, las investigaciones en curso permitirán esclarecer lo ocurrido.

'Lo de las cédulas marcadas han sido episodios aislados que, además, fueron atendidos de inmediato por las autoridades. Estos hechos no impidieron que los ciudadanos ejercieran su derecho al voto, y eso es lo más importante para nosotros. Sí ha habido incidentes, incluso hay personas detenidas por estos casos y existen investigaciones en marcha. Sin embargo, la reacción de las autoridades fue inmediata y el derecho de los ciudadanos a votar fue respetado', sostuvo.

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Asimismo, Corrado reiteró que la misión de observación tiene como objetivo evaluar el desarrollo del proceso electoral y no emitir juicios sobre sus resultados.

'Nosotros estamos aquí para observar los procesos, no para juzgarlos. Lo que está ocurriendo se encuentra dentro del marco legal y los plazos que se están siguiendo están contemplados por la normativa vigente. Todo se desarrolla conforme a la ley. Sin embargo, es evidente que el tiempo que toma conocer quién ha ganado las elecciones, así como la conformación del Congreso, el Senado y el Parlamento Andino, representa un desafío. Consideramos que este es un aspecto que debería revisarse para reducir los plazos, y podría formar parte de nuestras recomendaciones en agosto', afirmó.

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