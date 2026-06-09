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Política

Transparencia confirma mayor ausentismo en segunda vuelta: "Esta dentro de los márgenes normales"

Transparencia aseguró que la jornada electoral de este 7 de junio transcurrió sin incidentes graves.

Equipo de Transparencia dio detalles sobre el transcurso de la segunda vuelta | Foto: Carlos Felix /URPI-LR
Equipo de Transparencia dio detalles sobre el transcurso de la segunda vuelta | Foto: Carlos Felix /URPI-LR
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Omar Awapara, secretario general de Transparencia, señaló que la segunda vuelta electoral registró un mayor índice de ausentismo que la primera. Sin embargo, precisó que los niveles de inasistencia se encuentran dentro de los márgenes previstos.

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'En esta segunda vuelta hemos encontrado una tasa de participación ligeramente menor en comparación con la primera, pero dentro de los márgenes normales de ausentismo. (...) Hay un conteo de la ONPE con los votos que tiene a su disposición. De todos modos, todavía existen actas observadas, aproximadamente 1.500, de las cuales tengo entendido que ya se resolvieron 44', indicó.

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Señalan que la jornada transcurrió con normalidad

Por otro lado, José Naupari, coordinador del equipo de observación de largo plazo de Transparencia, indicó que no se registraron problemas graves durante el desarrollo de la jornada electoral.

'Estamos observando que esta segunda elección se ha desarrollado con normalidad. No ha habido incidentes graves. Los hechos que se produjeron durante la jornada pudieron ser corregidos ese mismo día. Además, observamos que, hasta el momento, ambas organizaciones políticas están actuando con responsabilidad', sostuvo.

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Naupari señaló además que no existían fundamentos para solicitar la nulidad del proceso electoral.

'Renovación Popular planteó pedidos de nulidad total de las elecciones, los cuales, desde nuestro análisis jurídico, no tenían sustento suficiente. También presentaron solicitudes de nulidad de mesas de sufragio, pero estas fueron planteadas de manera extemporánea', indicó.

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