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Revocan prisión preventiva de excandidata de Fuerza Popular involucrada en exportación ilegal de especies

En 2025, Lita Ferreyra Ahuanari, fue precandidata a diputada por Fuerza Popular y acompañó a Keiko Fujimori en actividades proselitistas en Iquitos este 2026.

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