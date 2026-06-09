Keiko Fujimori perdió votos en el norte y Sánchez se consolidó en el Sur

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Roberto Sánchez tiene una ligera diferencia de votos contra Keiko Fujimori. Al 95,142% del conteo de actas contabilizadas por la ONPE, el candidato de Juntos por el Perú se mantiene adelante de su contendora por 42 mil 711 votos.

Sobre ello, hay un promedio de 1.514 actas observadas que serán enviadas por las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) a los Jurados Especiales Electorales (JEE) para que sean resueltas. El detalle es el siguiente: Lima (914), Callao (69), Piura (65), Cusco (47) y Áncash (45).

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Conteo de votos

El domingo 7, en el conteo rápido al 100% de Ipsos-Transparencia, Sánchez obtenía un 50,3% ante Fujimori, que registraba un 49,3%. El último lunes, en los primeros porcentajes del conteo de votos, Fujimori marcaba una fuerte diferencia sobre Sánchez. Sin embargo, con el paso de las horas la historia iba cambiando. Lo que inició con una diferencia de más de 200 mil votos al 20% de actas procesadas, en su mayoría en Lima, terminó acortándose cuando se registró el 50% y 70%. La ONPE ya procesaba voto rural y del interior del país. La diferencia cada vez era menor. Si en el 2021 Pedro Castillo pasó a Keiko Fujimori al 94%, este escenario fue muy parecido. A la 1.00 p. m., Sánchez remontaba y registraba un 50,022% de votos frente a la postulante de Fuerza Popular, con 49,978%.

Durante esta campaña electoral, uno de los principales bolsones de votos para el partido naranja fue el norte del país.

Keiko pierde terreno en el norte

En primera vuelta arrasaron en Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. No obstante, para esta segunda jornada la historia varió. En Piura, por ejemplo, si bien los primeros resultados de ONPE mostraban un contundente apoyo a Keiko, provincias de la sierra, como Ayabaca y Huancabamba, favorecieron con amplia mayoría a Sánchez. Fujimori acumula 581 mil 737 votos y Sánchez tiene 439 mil 709 votos.

Lo mismo pasó en Lambayeque: el fujimorismo marcó una distancia considerable el 12 de abril. Ahora, la lideresa de Fuerza Popular reporta 435 mil 721 votos y Juntos por el Perú, 305 mil 695 votos.

En La Libertad, durante la primera vuelta, la mayor votación se la llevó el partido naranja junto con el Buen Gobierno de Jorge Nieto. Este miércoles, la preferencia se mantiene, pero con menor margen. El fujimorismo se impone con 599 mil 711 votos y Sánchez le sigue de cerca con 442 mil 641 votos.

Diferencia marcada

Aunque Roberto Sánchez logró incrementar su votación en el norte del país, no pasó lo mismo con Keiko Fujimori, que mantuvo un nivel de rechazo en el sur. La ciudadanía reafirmó su respaldo al partido Juntos por el Perú el último domingo. En regiones como Apurímac, el fujimorismo no logró superar los resultados obtenidos en la primera vuelta, mientras que Sánchez creció y alcanzó más de 155 mil votos.

Una tendencia similar se registró en Puno, donde Keiko no captó nuevos votos, por lo que Sánchez volvió a imponerse con una amplia ventaja de más de 600 mil votos. En las regiones de Ayacucho y Cusco, el patrón se repitió y predominó el fuerte respaldo al partido del 'sombrero', con más de 250 mil y 500 mil votos, respectivamente.

La posición de Jorge Nieto parece haber afectado el desempeño de Roberto Sánchez. En Arequipa, región donde Nieto obtuvo la victoria en la elección anterior, en esta oportunidad le dio el triunfo a Keiko Fujimori, con una ventaja superior a los 100 mil votos.

Al cierre de esta edición, las actas del extranjero seguían llegando. Los primeros resultados de Europa fueron los de Alemania, España, Irlanda y Portugal. Keiko Fujimori obtiene una ligera diferencia de votos sobre Sánchez.

Por otro lado, en Chile gana JP y en Brasil, Colombia y Argentina se impone la tienda naranja.