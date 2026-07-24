Martha Moyano sobre Absalón Vásquez: "Él es fujimorista, [fue] mejor amigo del expresidente Fujimori" | Composición/LR

Martha Moyano sobre Absalón Vásquez: "Él es fujimorista, [fue] mejor amigo del expresidente Fujimori" | Composición/LR

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Tras haber culminado la juramentación de los senadores electos, la senadora electa por Fuerza Popular Martha Moyano fue consultada por Absalón Vásquez, quien a pesar de ser parte de Renovación Popular juró en el cargo por Alberto Fujimori.

La parlamentaria explicó que la decisión de Vásquez responde a una relación personal con el expresidente.

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“Él es fujimorista, [fue] mejor amigo del expresidente Fujimori". Además, añadió que él no formó parte de las filas naranjas porque su partido “no coacciona”.

“La gente tiene necesidad o también la opción porque en el partido Fuerza Popular no coaccionamos”, sostuvo.

Por su parte, Absalón Vásquez fue cuestionado por su decisión de pertenecer a Renovación Popular y no a la agrupación fujimorista. El senador aclaró que su llegada al partido celeste se debió a una invitación previa por parte de López Aliaga.

“Antes ya había sido invitado por mi amigo Rafael López Aliaga y con el mayor gusto”, sostuvo Vásquez. Además, indicó que no responderá al fujimorismo, sino a Renovación Popular, y se catalogó como un “miembro respetuoso” del partido. “Lo que diga mi líder, en este caso, Rafael López Aliaga, eso se va a hacer”, agregó.

Juramentación

Durante la ceremonia, Absalón Vásquez juró por la memoria de sus padres y de Alberto Fujimori, a quien además catalogó como “el mejor presidente que ha tenido el Perú”.

“Juro por la memoria de mis señores padres y por la memoria del mejor presidente que ha tenido el Perú, Alberto Fujimori”.

Cabe destacar que Vásquez cuenta con una trayectoria previa en la administración pública, ya que fue ministro de Agricultura durante el gobierno de Fujimori.

Además, es necesario recordar que el parlamentario cuenta con antecedentes judiciales al haber sido condenado por corrupción, un proceso que incluyó una reparación civil a favor del Estado por más de un millón de soles.