ONPE realizó sorteo de miembros de mesa: más de 800 mil peruanos fueron escogidos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) eligió este viernes 24 de julio, mediante sorteo público, a los 809,415 ciudadanos que tendrán la responsabilidad de desempeñar el cargo de miembro de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se desarrollarán el próximo 4 de octubre de 2026.

Por cada una de las 89.935 mesas de sufragio se eligieron un presidente, un secretario, un tercer miembro y seis suplentes. Estas personas serán las encargadas de la instalación y el funcionamiento de las mesas de votación, con la finalidad de que el proceso se desarrolle de manera ordenada, transparente y segura para los electores.

TE RECOMENDAMOS BECA BICENTENARIO NO HAY, PERO CONGRESO DESPILFARRA DINERO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El sorteo se desarrolló en cada una de las 125 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) y contó con la presencia y supervisión de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la Defensoría del Pueblo.

Capacitación

La ONPE organizará dos jornadas presenciales de capacitación los domingos 20 y 27 de septiembre de 2026. Como incentivo, quienes ejerzan el cargo recibirán S/ 165, y aquellos que completen su capacitación obtendrán un día de descanso remunerado no compensable (aplicable al sector público y privado) a tomarse dentro de los 90 días posteriores.

Los ciudadanos sorteados que no estén presentes durante la instalación tendrán una multa del 5% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a S/ 275.

Sobre el sorteo

La selección de los miembros de mesa inició el pasado 17 de julio. Christian Gómez, asesor 2 de la ONPE, explicó que se procesó una base de datos con más de 26 314 724 ciudadanos hábiles en todo el país. El funcionario indicó que se priorizó a aquellas personas que no hayan ejercido el cargo de miembro de mesa durante las Elecciones Generales, dándole la oportunidad a nuevos ciudadanos de participar a dicho puesto.

En una primera fase, el sistema seleccionó a 25 candidatos para cada una de las 89.935 mesas de sufragio distribuidas en todo el país. De esa lista inicial, el sorteo de este viernes 24 de julio reduce y define a los 817.000 miembros de mesa titulares y suplentes definitivos.

Elecciones Regionales y Municipales

La jornada electoral del 4 de octubre contará con la participación de 83 organizaciones políticas. En estos comicios se elegirán a un total de 13.148 autoridades subnacionales que liderarán los gobiernos locales y regionales en los próximos años.

Entre las autoridades que saldrán elegidas figuran 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales. A nivel municipal, los ciudadanos votarán por 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores distritales.

Tras el sorteo de este viernes, la ONPE publicará la lista oficial de los seleccionados para que cada ciudadano pueda verificar si salió elegido y prepararse para cumplir con este deber cívico por el país.