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El conteo de la ONPE ya alcanzó el 95,163% de actas contabilizadas a más de 28 horas de culminar la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. La distancia entre ambos candidatos es de apenas 41.600 votos. Mientras se llega a la etapa final del escrutinio, varias regiones del Perú ya completaron la contabilización de sus actas y solo quedan pendientes de revisar las que han sido observadas.

En este grupo de regiones se encuentran Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Huánuco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes. La mayor cantidad de actas observadas en estas jurisdicciones está en Lima (914), Callao (69) y Piura (68).

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En 11 de estas 18 regiones el que ha tenido mayor votación, hasta el momento, es Roberto Sánchez. El margen más grande lo tiene en las regiones de Apurimac, Huancavelica y Puno, donde el candidato de Juntos por el Perú supera el 80% de preferencia electoral. Donde se registra la diferencia más ajustada es en Ica y San Martín.

Regiones donde se completaron las actas

Del mismo modo, son 7 las regiones en el país que están pendientes de completar las actas contabilizadas. Estás son Ayacucho, Ucayali, Amazonas, Madre de Dios, Junín, Cusco y Loreto. Esta última región es la que agrupa más actas sin contabilizar: 371, seguido de Cusco con 225 y Junín con 25.

Basándonos, además, en la preferencia electoral. En Loreto, que es la región con mayor cantidad de actas pendientes de procesar, Keiko Fujimori tiene actualmente el 54,3% de los votos por encima de Roberto Sánchez con 45,6%. En todas las otras regiones de este grupo, a excepción de Ucayali, está por delante el candidato de Juntos por el Péru.