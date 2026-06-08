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Política

Resultados ONPE: 18 de las 25 regiones ya contabilizaron el total de actas y solo quedan las observadas

A nivel de Perú, ya se registró el 97,6% de actas contabilizadas, según el conteo oficial de la ONPE. Las actas pendientes se encuentran en Amazonas, Ayacucho, Cusco, Junín, Loreto, Madre de Dios y Ucayali.

Conteo en regiones del Perú avanza.
Conteo en regiones del Perú avanza.
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El conteo de la ONPE ya alcanzó el 95,163% de actas contabilizadas a más de 28 horas de culminar la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. La distancia entre ambos candidatos es de apenas 41.600 votos. Mientras se llega a la etapa final del escrutinio, varias regiones del Perú ya completaron la contabilización de sus actas y solo quedan pendientes de revisar las que han sido observadas.

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En este grupo de regiones se encuentran Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Huánuco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes. La mayor cantidad de actas observadas en estas jurisdicciones está en Lima (914), Callao (69) y Piura (68).

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En 11 de estas 18 regiones el que ha tenido mayor votación, hasta el momento, es Roberto Sánchez. El margen más grande lo tiene en las regiones de Apurimac, Huancavelica y Puno, donde el candidato de Juntos por el Perú supera el 80% de preferencia electoral. Donde se registra la diferencia más ajustada es en Ica y San Martín.

Regiones donde se completaron las actas

Regiones donde se completaron las actas

Del mismo modo, son 7 las regiones en el país que están pendientes de completar las actas contabilizadas. Estás son Ayacucho, Ucayali, Amazonas, Madre de Dios, Junín, Cusco y Loreto. Esta última región es la que agrupa más actas sin contabilizar: 371, seguido de Cusco con 225 y Junín con 25.

Basándonos, además, en la preferencia electoral. En Loreto, que es la región con mayor cantidad de actas pendientes de procesar, Keiko Fujimori tiene actualmente el 54,3% de los votos por encima de Roberto Sánchez con 45,6%. En todas las otras regiones de este grupo, a excepción de Ucayali, está por delante el candidato de Juntos por el Péru.

Regiones con actas pendientes de contabilizar.

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