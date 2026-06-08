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Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
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"Llegan Fujimori y Sánchez a empate técnico": así informan los medios mexicanos los resultados oficiales de la segunda vuelta en Perú 2026

Medios como Reforma y El Universal informan sobre la reñida contienda, resaltando la polarización política y la incertidumbre que marcan este proceso electoral crucial en Perú.

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú 2026 ha captado la atención internacional, con medios mexicanos destacando un empate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.
La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú 2026 ha captado la atención internacional, con medios mexicanos destacando un empate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. | Composición LR/ChatGPT/AFP
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La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú 2026 generó un intenso seguimiento internacional, y la prensa mexicana no fue la excepción. Medios como Reforma, El Universal y Milenio resaltan que la contienda entre Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú, muestra un margen tan estrecho que califica como un empate técnico, panorama que evidencia la polarización y la incertidumbre política en la nación andina.

Los reportes internacionales de La Jornada y otros diarios subrayan el contexto de inestabilidad histórica y desconfianza institucional que enmarca este proceso. En ese escenario de votos reñidos, la Agencia EFE recopiló las afirmaciones de los candidatos; Fujimori señaló que "hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda", mientras Sánchez agradeció a "los pueblos indígenas, los campesinos y los sectores vulnerables que han decidido venir a recuperar el gobierno para el pueblo".

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¿Qué dijeron los medios mexicanos sobre los resultados de la segunda vuelta en Perú 2026?

Los principales medios mexicanos han enfatizado diferentes aspectos de la contienda, priorizando según su línea editorial y los datos disponibles:

  • Reforma: Destaca el empate técnico entre los candidatos y resalta cifras preliminares de la ONPE, mencionando que Fujimori obtuvo 50,095% de los votos frente a 49,905% de Sánchez. Incluye fotos del debate presidencial y del saludo entre ambos contendientes.
Así informó Reforma el panorama electoral en Perú. Foto: Reforma

Así informó Reforma el panorama electoral en Perú. Foto: Reforma

  • El Universal: Se enfoca en la leve ventaja de Fujimori sobre Sánchez en los sondeos a boca de urna, contextualizando la polarización política y la criminalidad en Perú. Subraya los antecedentes familiares de los candidatos y la herencia política de Pedro Castillo.
Así informó El Universal los resultados electorales en Perú. Foto: El Universal

Así informó El Universal los resultados electorales en Perú. Foto: El Universal

  • Milenio: Resalta la actitud de Fujimori tras conocerse los conteos rápidos, con su llamado a la calma: "Vamos a respetar los resultados oficiales de la ONPE", y anticipa "días largos" antes del resultado definitivo.
  • N+: Señala el empate técnico en la segunda vuelta con el 92% de actas procesadas, reportando una ventaja mínima de Fujimori sobre Sánchez (50,2% vs. 49,8%).
  • La Jornada: Presenta los conteos rápidos de Ipsos, que indican una ventaja mínima de Sánchez (50,3% frente a 49,7%), dentro del margen de error, y enfatiza que aún no hay un ganador oficial.
  • El Diario: Reproduce el conteo preliminar de la ONPE, incluye declaraciones del presidente del JNE, Roberto Burneo, sobre el plazo de hasta 30 días para el resultado final, y remarca que ambos candidatos pidieron paciencia a la ciudadanía.

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Resultados oficiales de segunda vuelta en Perú: ¿cómo consultar el conteo oficial de la ONPE en directo?

La ciudadanía y los observadores internacionales fiscalizan el avance del escrutinio por medio de la plataforma digital de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE): https://resultadosegundavuelta.onpe.gob.pe/main/resumen. Este portal difunde datos minuciosos sobre el porcentaje de actas procesadas, además de los sufragios por región y candidato. Ante la expectativa, el organismo enfatizó una advertencia clave: "Los conteos preliminares no representan resultados finales y el proceso podría prolongarse por un mes".

Hasta este momento, los reportes oficiales confirman una contienda presidencial extremadamente reñida en Perú. Las cifras parciales ubican a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez con una diferencia de apenas décimas, un escenario previsto por los márgenes de error de los simulacros previos. Frente a esta paridad, la autoridad electoral instó a "mantener la calma, respetar la democracia y esperar el cómputo oficial", bajo la atenta mirada de la prensa internacional.

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