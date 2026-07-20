LO FALSO:

Se ha viralizado una imagen que muestra los daños estructurales que sufrieron una panadería y construcciones aledañas tras el reciente sismo de 5,1 en Junín.

LO VERDADERO:

El material presenta inconsistencias, como letreros y afiches con caracteres sin sentido y trazos incoherentes en vez de palabras en español.

Un análisis con las herramientas Hive Moderation, Sightengine y TruthScan confirma que se trata de contenido generado con IA.

Tras el sismo de magnitud 5,1 que remeció Junín el último 18 de julio, se viralizó en redes sociales una imagen que supuestamente mostraba los daños estructurales en una panadería ubicada en la zona de Tres de Diciembre, en la provincia de Chupaca, así como en construcciones aledañas.

Viral en redes sociales. Foto: Facebook

Descripción atribuida al viral. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con más alcance se encontraba en Facebook y superaba las 1.900 reacciones, 161 comentarios y 584 compartidos.

Uno de los posts con más interacción. Foto: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

Una revisión de la imagen encontró inconsistencias que ponían en duda su autenticidad: los letreros y afiches del establecimiento y de una construcción aledaña, aunque a simple vista parecían contener texto legible, al ampliar la imagen se observó que estaban conformados por caracteres sin sentido y trazos incoherentes que no correspondían al español.

Inconsistencia 1. Foto: Facebook | Composición: LR

Inconsistencia 2. Foto: Facebook | Composición: LR

Inconsistencia 3. Foto: Facebook | Composición: LR

De igual manera, se identificó que el haz de luz emitido por uno de los faroles de la calle presentaba una ligera curvatura, una representación no coherente.

Inconsistencia 4. Foto: Facebook | Composición: LR

Por tales motivos, el material fue sometido a tres detectores de inteligencia artificial. Hive Moderation concluyó que existía un 99,9% de probabilidad de que haya sido creada con esta herramienta; Sightengine arrojó un 99%; y por último, SynthID estimó una probabilidad del 79%. Además, este señaló que la imagen presentaba un “estilo de renderizado hiperrealista, características de iluminación sintética y una representación de los daños excesivamente perfecta”.

Análisis de la imagen con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Análisis de la imagen con Sightengine. Foto: Sightengine

Análisis de la imagen con TruthScan. Foto: TruthScan

Análisis de la imagen con TruthScan. Foto: TruthScan | Traducción al español: LR

En otras palabras, si bien el sismo ocurrió y dejó pérdidas humanas y materiales, la imagen viralizada no corresponde al hecho. Se trata de contenido generado con inteligencia artificial.

Hasta el cierre de esta nota, el balance oficial reportaba seis fallecidos, más de 21 heridos y alrededor de 300 damnificados. Asimismo, equipos de emergencia continuaban desplegados en la provincia de Chupaca para atender a los afectados, mientras las autoridades seguían evaluando los daños en viviendas, establecimientos de salud e infraestructura pública.

Conclusión

En síntesis, tras el sismo de magnitud 5,1 ocurrido recientemente en Junín se viralizó en redes sociales una imagen que mostraba los supuestos daños estructurales de una panadería en la provincia de Chupaca. Sin embargo, es falsa. Además de presentar inconsistencias visuales, un análisis realizado con las herramientas Hive Moderation, Sightengine y SynthID determinó que fue generada con inteligencia artificial.