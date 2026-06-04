Martín Vizcarra llama a votar por Juntos por el Perú de Roberto Sánchez: "Estaremos vigilantes"

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El expresidente Martín Vizcarra anunció que respaldará la candidatura de Roberto Sánchez en la segunda vuelta electoral.

'Este domingo 7, los peruanos tendremos el destino del país en nuestras manos. Por ello, junto con mis seguidores, vamos a votar por Roberto Sánchez. Estaremos vigilantes para que el próximo gobierno trabaje en favor de todos los peruanos, priorizando a los más vulnerables y con estricto respeto por la democracia', escribió a través de su cuenta en X.

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Con este pronunciamiento, Vizcarra se suma a las figuras políticas que han expresado su respaldo a Sánchez de cara al balotaje frente a Keiko Fujimori. Entre quienes han manifestado públicamente su apoyo también están Alfonso López Chau, Ricardo Belmont, Mesías Guevara y Yohny Lescano, entre otros.

Durante la primera vuelta, el expresidente respaldó la candidatura de su hermano, Mario Vizcarra, postulante por el partido Perú Primero. Sin embargo, su candidatura obtuvo apenas 143,908 votos a nivel nacional.