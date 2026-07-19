Petroperú reporta a fiscalía corrupción en compra de crudo y biocombustible

Con la auditoría entregada por Petroperú, la fiscal Janny Sánchez podrá pedir a Gunvor y Raymond Kohut, por intermedio de la justicia de EEUU, información sobre pago de coimas. Foto: composición LR/IA

Con la auditoría entregada por Petroperú, la fiscal Janny Sánchez podrá pedir a Gunvor y Raymond Kohut, por intermedio de la justicia de EEUU, información sobre pago de coimas. Foto: composición LR/IA

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El ciudadano canadiense Raymond Kohut, cuando ejercía como representante de la poderosa multinacional de venta de hidrocarburos, la suiza Gunvor, era tratado como un rey en las oficinas de la empresa estatal Petroperú. Para asombro de sus competidores internacionales, ganaba con facilidad las licitaciones de compra de petróleo crudo y biocombustible, incluso con precios superiores al valor referencial. Durante el reinado de Kohut, entre 2015 y 2021, Petroperú adjudicó a Gunvor contratos por US$1.727 millones, una cifra que ilustra que era el preferido. Hasta que, el seis de abril de 2021, Kohut se presentó ante un tribunal federal neoyorquino y confesó haber pagado US$22 millones en sobornos a autoridades de Petroecuador para que le vendieran petróleo crudo, parte del cual revendió a Petroperú.

En medio del impacto que ocasionó la revelación del canadiense, Petroperú decidió contratar los servicios de la firma estadounidense Paul Hastings LLP para que revisara el caso y determinara si empleados de la petrolera estatal le dieron un trato preferente a Gunvor a cambio de ventajas.

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Los expertos del estudio revisaron miles de correos electrónicos, mensajes por WhatsApp, registros de visitas, libros contables, entrevistaron a una treintena de funcionarios y empleados que tuvieron relación con las contrataciones de Gunvor, e interrogaron a siete de estos que interactuaron personalmente con Raymond Kohut. En 2025, Paul Hastings LLP emitió un informe en el que concluyó que existen varios indicios de corrupción.

Es decir, si Raymond Kohut desembolsó US$22 millones en coimas a funcionarios y servidores de Petroecuador a cambio de la adjudicación de contratos, era altamente probable que el patrón se hubiera repetido cuando Petroperú le compró a Gunvor por US$1.011 millones en petróleo crudo y US$716 millones en biodiésel. Eso es lo que encontró la auditoría de Paul Hastings LLP.

El espejo ecuatoriano

Sin embargo, el voluminoso expediente que costó cerca de tres años de trabajo, quedó guardado en una gaveta. Mientras el documento dormía en los archivos del olvido, Gunvor recibió una condena en Suiza por prácticas ilícitas corporativas y el pago de US$93 millones, y Estados Unidos le aplicó una multa por US$374,5 millones por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Es más, el 11 de junio de 2024, la Procuraduría General del Estado de Ecuador consiguió que Gunvor pagara US$93,6 millones luego de aceptar haber abonado coimas a funcionarios de Petroecuador.

Pero en el caso peruano, pese a la existencia de una auditoría que evidencia las presuntas prácticas corruptas de Gunvor para ganar licitaciones en Petroperú, no parecía haber interés. Hasta que en mayo de este año, el directorio técnico presidido por Edmundo Lizarzaburu tomó conocimiento del expediente de Paul Hastings LLP y resolvió reactivar el proceso. La explosiva auditoría ha sido derivada a la Primera Fiscalía Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Tercer Despacho, a cargo de la fiscal Janny Sánchez Porturas.

Casi tres años después de la confesión de Raymond Kohut, Gunvor también se declaró culpable, el 1 de marzo de 2024, ante un tribunal federal de Nueva York. El presidente de la multinacional, Torbjörn Törnqvist, declaró en ese momento: "Gunvor cometió errores que lamentamos y hemos trabajado diligentemente para subsanarlos. Hoy, Gunvor mantiene un programa de cumplimiento normativo líder en el sector, que nos comprometemos a mejorar continuamente. La corrupción no tiene cabida en nuestra empresa y jamás será tolerada".

De esta manera, se presentó a Petroperú la oportunidad de pedir a las autoridades estadounidenses que, por su intermedio, se requiera a Gunvor información sobre las eventuales prácticas corruptas cometidas por Raymond Kohut o por otros de sus agentes comerciales.

Según el propio Törnqvist, Gunvor proporcionó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, información obtenida a través de su propia investigación interna, que incluyó los mensajes por correo electrónico y WhatsApp de los empleados implicados, y se entiende que entre ellos está Raymond Kohut.

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El rey encantador

Ahora, con el voluminoso expediente elaborado por Paul Hastings LLP que la petrolera estatal le entregó, la fiscal Janny Sánchez Porturas podrá comprobar si Gunvor repitió lo que hizo con Petroecuador cuando su representante, Raymond Kohut, también se relacionaba simultáneamente con funcionarios de Petroperú.

Hay numerosos y comprobados indicios de que el canadiense Kohut podría haber pagado sobornos, lo que explicaría el trato excepcional que recibió por Petroperú y los millonarios contratos que consiguió: US$1.727 millones en siete años (2015-2021), esto es, un promedio de US$247 millones por año.

De los 54 contratos que ganó Gunvor en el periodo analizado por Paul Hastings LLP, en 21 aparece la firma de Raymond Kohut. Y de esos 54 contratos, 27 fueron ventas de crudo a Petroperú que Kohut había comprado a Petroecuador pagando sobornos.

Es evidente el mecanismo que montó Kohut: desembolsaba coimas a funcionarios ecuatorianos para obtener información privilegiada sobre las licitaciones y ganar los contratos de compra de petróleo crudo. Luego, ofrecía el hidrocarburo a Petroperú y lograba venderlo al precio que esta imponía, incluso sobre el monto de referencia.

Obviamente, Raymond Kohut cosechaba enormes ganancias no solo comprando a Petroecuador sino revendiendo el hidrocarburo a Petroperú. Todo indica que Kohut recibía información privilegiada de funcionarios de la petrolera estatal, como sucedió en Ecuador. Mientras los competidores de Gunvor ofertaban una o dos veces, Kohut presentaba entre cuatro a 12 por cada licitación. Casi siempre ganaba y con el precio que él determinaba.

Gunvor es una compañía intermediaria de petróleo crudo, sin embargo, gracias a la magia del rey Kohut, Petroperú le compró cuatro veces más que al productor Petroecuador. La empresa estatal peruana de hidrocarburos concedió contratos a Gunvor por US$1.049 millones, mientras que a Petroecuador por un valor de US$466 millones, en el mismo periodo.

Por cierto, el éxito de Kohut no fue resultado de particulares habilidades comerciales. Pagaba atractivos sobornos. En el caso ecuatoriano, en este momento las autoridades enjuician a 16 involucrados, entre ellos el exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, Nilsen Arias Sandoval, quien ya confesó ante un tribunal federal de Nueva York, que recibía coimas de Gunvor y de otras comercializadoras. Arias admitió US$13.5 millones de coimas de Gunvor y otras similares. Una cifra nada despreciable.

La auditoría de Paul Hastings LLP resalta que Kohut hizo 36 visitas a Petroperú entre el 14 de marzo de 2015 y el 13 de enero de 2020, y que no fueron de cortesía: coincidieron con las licitaciones. La mayoría de estos ingresos no aparecen en los registros con ninguna justificación, tampoco se indica el motivo de los mismos y las personas con las que habló tampoco informaron del contenido de las entrevistas. Y lo más importante: ha detectado mensajes en los que le avisaban de las próximas compras de petróleo crudo y biocombustible. ¡Es que era tan encantador!

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