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Líder de The Cure minimiza el show de medio tiempo del Mundial 2026: “Mundo perdido”

Robert Smith, líder de The Cure, generó polémica tras cuestionar el espectáculo de medio tiempo que la FIFA presentó por primera vez en una final del Mundial.

Robert Smith generó polémica con sus declaraciones. Foto: Composición LR/Instagram.
Robert Smith generó polémica con sus declaraciones. Foto: Composición LR/Instagram.
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La propuesta de la FIFApara el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026 no terminó de convencer a Robert Smith. El vocalista de The Cureexpresó su rechazo al nuevo formato del show horas antes del esperado duelo entre Argentina y España.

El músico británico utilizó las redes sociales oficiales de la banda para reaccionar al anuncio del evento, que contó con la participación de reconocidos artistas internacionales como Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber.

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Con un mensaje cargado de ironía, Smith cuestionó la decisión de incluir un gran despliegue musical durante la definición del torneo. "AAAAAAAAAAAAAAAAAAGH… #Breadandcircuses #MUGWANK #pleasejustfuckoff", escribió junto a la publicación.

PUEDES VER: ¿A qué hora es el Show de Medio Tiempo de la Final del Mundial 2026 y dónde ver a Shakira, BTS y Madonna?

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Robert Smith asegura que su crítica no va a los artistas

Tras la repercusión que generaron sus primeras palabras, Robert Smith volvió a pronunciarse para aclarar el motivo de su crítica. El líder de The Cureexplicó que su cuestionamiento no estaba enfocado en los artistas elegidos para participar, sino en la existencia del espectáculo musical durante la final del Mundial.

"Se trata de la idea de un show de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo", señaló el cantante británico en su nueva publicación.

Además, respondió a quienes no compartieron su postura: "Si ahora entienden un poco mejor mi ‘AAAAAAAGH!’, pero siguen sin estar de acuerdo, ajústense su gorra roja, su camiseta y... hagan lo que quieran".

Smith cerró su mensaje con varios hashtags, entre ellos #panycirco y #mundoperdido, reiterando su rechazo al concepto del evento. Sus comentarios también fueron interpretados como una crítica hacia la gestión del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

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¿Por qué es considerado histórico el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 quedó marcada por una novedad que no había ocurrido en la historia del torneo. Por primera vez, la FIFA incorporó un espectáculo oficial durante el descanso del partido decisivo de la Copa del Mundo.

La presentación, realizada en colaboración con Global Citizen, estuvo supervisada por Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien se encargó de la selección artística del evento.

El show reunió a importantes figuras de la música internacional como Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, Gustavo Dudamel, Burna Boy y Coldplay, además de la participación del coro PS22. La propuesta también incluyó apariciones especiales de personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets, como Kermit y Miss Piggy.

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