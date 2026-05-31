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Jean Ferrari, Director General de la FPF, integra equipo técnico de Fuerza Popular y reaparece cerca del entorno de Keiko Fujimori

El actual Director General de la FPF fue captado acompañando a la lideresa del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de cara al Debate Presidencial 2026.

Jean Ferrari sorprende al aparecer en el equipo técnico de Keiko Fujimori. Foto: RPP
Jean Ferrari sorprende al aparecer en el equipo técnico de Keiko Fujimori. Foto: RPP
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Jean Ferrari, Director General de la Federación Peruana de Fútbol, sorprendió al figurar entre los integrantes del equipo técnico de Fuerza Popular. Este hecho marca un nuevo acercamiento del actual dirigente deportivo de la FPF con el entorno político de Keiko Fujimori.

Su eventual incorporación al equipo técnico de Fuerza Popular se suma a una relación política que ya había sido visible durante el último proceso electoral, cuando el directivo expresó su respaldo a la candidatura de Fujimori y participó en actividades vinculadas a la campaña naranja.

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Jean Ferrari, Director General de la FPF, integra equipo técnico de Keiko Fujimori

Esta aparición ha llamado la atención debido a la actual exposición pública que ha venido teniendo Jean Ferrari en el ámbito deportivo. En los últimos años, se convirtió en figura visible por su gestión deportiva, siendo protagonista por su trabajo dirigencial y por los logros obtenidos en Universitario de Deportes como administrador.

Ahora, su presencia dentro del equipo técnico de Fuerza Popular sugiere que Ferrari volvería a tener un rol en la política, esta vez como parte del grupo que respaldan la propuesta de Keiko Fujimori. Si bien no se han detallado las funciones específicas que asumiría, su inclusión refuerza los vínculos políticos que mantiene desde el 2021, cuando apareció junto a la lideresa durante el debate presidencial frente a Pedro Castillo, realizado en la recta final de la segunda vuelta electoral.

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¿Cuáles fueron los logros de Jean Ferrari como directivo en el ámbito deportivo?

Jean Ferrari asumió el rol de administrador del Club Universitario de Deportes en dos etapas. Desde el 2021 estuvo a cargo de la institución crema hasta mediados del 2025. Durante su gestión, el club consiguió el campeonato de los años 2023 y 2024. Si bien no terminó la temporada 2025, fue parte del logro del tricampeonato.

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