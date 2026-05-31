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Tribunal de Honor exhorta a Roberto Sánchez y Keiko Fujimori a no atacarse en el Debate Presidencial 2026

Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral instó a los candidatos presidenciales de Juntos por el Perú y Fuerza Popular a evitar cualquier tipo de discriminación o agresión.

Debate Presidencial 2026: JNE pide evitar discriminación y ataques. Foto: Composición/LR
Debate Presidencial 2026: JNE pide evitar discriminación y ataques. Foto: Composición/LR
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El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) exhortó a los candidatos presidenciales Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) a no atacarse durante el Debate Presidencial 2026, que se llevará a cabo este 31 de mayo.

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A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la institución solicitó que ambos participantes eviten cualquier tipo de discriminación o agresión. No obstante, felicitó a los equipos técnicos de ambos partidos por haber acatado los acuerdos adoptados en las mesas de trabajo para el desarrollo del evento.

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"Requerimos a ambos candidatos presidenciales que, durante la ejecución de esta actividad, eviten cualquier tipo de agresión, ataque personal, comentario discriminatorio y/o actos de discriminación hacia cualquiera de los miembros y simpatizantes del partido contrario y de la ciudadanía en general. Por lo que, le instamos a que durante el desarrollo de esta actividad su participación se alinee al espíritu del Pacto Ético Electoral", solicita el JNE a ambos participantes por medio de un comunicado.

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Pacto de Honor pide a la ciudadanía a estar a la altura

En esa misma línea, el Tribunal de Honor también envió un mensaje a la ciudadanía, que estará expectante del debate presidencial durante la noche.

"Les recordamos encarecidamente que todo el pueblo peruano los estará escuchando muy atentamente; y, por ende, su participación debe estar a la altura del honor que la ciudadanía peruana le ha concedido", indicó la entidad.

"Nos dirigimos a los partidarios y simpatizantes que acompañarán a sus candidatos en los exteriores del local del debate a actuar con moderación, tal como lo hicieron previamente en el Debate Técnico", acotó.

El comunicado lleva la firma de la presidenta del Tribunal de Honor, Mariela Noles Cotito, así como la de los miembros Carol Zavaleta Cortijo y Óscar Salazar Gamboa.

Comunicado del Pacto de Honor

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