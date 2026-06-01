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Jean Ferrari fue anunciado en equipo técnico de Fuerza Popular y resurgen antiguos tuits en contra de Keiko Fujimori

La inclusión de Jean Ferrari al equipo técnico de Keiko Fujimori está dando que hablar, luego de que usuarios le recordaran antiguas publicaciones en contra de la candidata y su partido.

Jean Ferrari fue anunciado como parte del equipo técnico de Keiko Fujimori. Foto: FPF/Latina/composición LR
Jean Ferrari fue anunciado como parte del equipo técnico de Keiko Fujimori. Foto: FPF/Latina/composición LR
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La presencia de Jean Ferrari en el equipo técnico de la candidata presidencial Keiko Fujimori generó una ola de reacciones en redes sociales. Esto sucedió luego de que algunos usuarios le recordaran antiguas publicaciones al actual Director General de la Federación Peruana de Fútbol en las que cuestionaba abiertamente al partido Fuerza Popular.

Su incorporación sorprendió a varios sectores debido a que años atrás había expresado una postura crítica hacia la candidatura de Keiko Fujimori. Incluso, uno de los mensajes que más se viralizó fue una publicación realizada en 2021. “Lo mejor es que no va a ser presidenta”, mencionó Jean Ferrari en X (antes Twitter).

PUEDES VER: Jean Ferrari, Director General de la FPF, integra equipo técnico de Fuerza Popular y reaparece cerca del entorno de Keiko Fujimori

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Usuarios le recuerdan a Jean Ferrari antiguas publicaciones antifujimoristas

Para el debate presidencial de segunda vuelta frente al candidato Roberto Sánchez, la lideresa de Fuerza Popular apareció junto a los integrantes de su equipo técnico. Entre ellos, se pudo ver a Jean Ferrari, quien fue presentado como especialista en materia deportiva y encargado de impulsar propuestas relacionadas con el desarrollo del deporte en el país.

Hasta el momento, Ferrari no se ha manifestado públicamente sobre las críticas surgidas tras la difusión de sus antiguos mensajes en redes sociales. Por ahora, su incorporación continúa suscitando comentarios a pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Publicaciones de Ferrari se realizaron en la contienda electoral cuando Keiko se enfrentaba a PPK y Castillo

Estas son algunas de las publicaciones que realizó el actual Director General de la FPF en su red social donde se refiere acerca de la lideresa de Fuerza Popular cuando postuló a la presidencia hace algunos años.

Publicaciones de Jean Ferrari sobre Keiko Fujimori. Foto: X

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¿Cuál será la función de Jean Ferrari en el equipo técnico de Keiko Fujimori?

Según explicó la candidata Keiko Fujimori, Jean Ferrari tendrá un rol importante en la elaboración de políticas vinculadas al deporte, considerando que es un área que debe servir como herramienta de integración, salud y educación para la población.

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