Rafael López Aliaga lleva su narrativa de fraude a CNN: candidato no presentó evidencias verificables

Rafael López Aliaga insiste en acusar de un supuesto fraude en su contra. | Captura CNN | Captura CNN

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El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, llevó este viernes su narrativa de un supuesto fraude electoral a una entrevista internacional en CNN. Desde ahí acusó al exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, y al Jurado Nacional de Elecciones de ejecutar un presunto plan para impedir su pase a la segunda vuelta.

Sin embargo, durante la conversación no mostró documentos, peritajes oficiales ni pruebas verificables que sustenten sus denuncias.

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Durante la entrevista con el periodista Fernando del Rincón, el conductor cuestionó reiteradamente la falta de evidencias concretas detrás de las acusaciones de López Aliaga.

“Hasta ahora no ha presentado pruebas y eso le quita toda veracidad a su narrativa”, le respondió Del Rincón luego de escuchar varias de las afirmaciones del exalcalde de Lima sobre una supuesta manipulación electoral organizada desde organismos del Estado.

Hasta el momento, según el conteo de la ONPE al 99%, López Aliaga se quedaría sin pasar a una segunda vuelta. Cabe señalar que el líder de Renovación Popular denunció fraude antes y después de conocerse el conteo oficial. En las últimas semanas, el candidato ha convocado protestas frente al JNE y ha insistido en que existe un intento por excluirlo de la carrera presidencial.

En la entrevista, el también exburgomaestre de Lima vinculó el proceso electoral con teorías sobre el Foro de Sao Paulo y supuestos esquemas aplicados en Venezuela. Además, acusó directamente a Corvetto de actuar deliberadamente para perjudicarlo electoralmente, tanto en Lima como en el voto extranjero.

López Aliaga afirmó que 600 mil personas fueron impedidas de votar

Uno de los principales argumentos expuestos por López Aliaga fue que cientos de miles de ciudadanos no pudieron votar debido a retrasos y cambios en la distribución del material electoral.

“He presentado más de 15 escritos con pruebas al JNE, no hay respuesta hasta el día de hoy. Yo puedo demostrar que más o menos 600 mil personas no votaron en Lima, fueron impedidos de votar por un tema doloso del señor Corvetto, no fue una casualidad”, sostuvo.

El candidato aseguró, además, que la supuesta reducción de votantes en Lima habría afectado directamente sus posibilidades electorales.

“Yo tengo ahora un 20% en Lima, en promedio. 20% de esos 600 mil votos son más de 100 mil a favor mío. El señor comunista quiere imponernos a esta ONPE y JNE. En Lima no saca votación, saca muy poco. Esa cantidad mueve la aguja a favor mío”, declaró.

Asimismo, comparó el escenario peruano con prácticas denunciadas en Venezuela. “Lo que se llama Morrocoy en Venezuela, que es silenciar a votantes, lo hicieron a vista de todo el país. De forma dolosa”, afirmó.

Cuestionó cambios en el voto extranjero

López Aliaga también denunció una supuesta manipulación del voto en el exterior y acusó a la ONPE de modificar centros de sufragio para perjudicarlo políticamente. “Segunda prueba: el Perú tiene una elección extranjera muy potente, es EE.UU., son un millón de votantes. En Italia, España, en esas mesas mi partido se lleva casi el 40%. En el último año la ONPE cambió las mesas de votación a 600 mil peruanos”, indicó.

Luego agregó ejemplos sobre presuntos traslados arbitrarios de centros de votación. “Por decir, a los que viven en Miami les movieron la mesa a Orlando. A los que viven en San Diego se los pusieron en Los Ángeles (…) Ahí hay un plan, no es casualidad que la ONPE sea parte del Foro de Sao Paulo”.

El líder de Renovación Popular incluso calificó a Piero Corvetto como “un agente del Foro de Sao Paulo” y aseguró, sin presentar evidencia pública durante la entrevista, que existiría una operación política internacional detrás del proceso electoral peruano.

La teoría de las “mesas 900k”

Otro de los puntos más polémicos de la entrevista fue la referencia de López Aliaga a una supuesta “serie 900k”, que —según afirmó— habría servido para crear mesas de votación irregulares. “En Venezuela se llama plan Morrocoy. Lo han hecho de manual, los aplaudo. Crearon una base de datos, la serie 900k”, señaló.

El candidato aseguró que este sistema ya habría sido utilizado en procesos electorales anteriores. “Mi primer trabajo fue experto en base de datos (…) crear esa serie le dio a Pedro Castillo casi 200 mil votos para ganarle a Keiko. Y ahora le han dado 250 mil votos al señor Sánchez, el comunista en cuestión, para pasar del quinto lugar al segundo lugar”, manifestó.

“¿Sabes de dónde salen los 250 mil votos que pasan en una noche? Salen de la serie 900k. ¿No parece raro?”, agregó.

En este punto, cabe aclarar que la ONPE informó que las mesas de votación con número de identificación a partir del 900.001 fueron creadas para que las personas que viven en centros poblados puedan ejercer su derecho al voto y no son nuevas ni exclusivas del proceso electoral actual, como ha dejado entrever el exalcalde de Lima.