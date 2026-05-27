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Shakira: "He pasado por mucho dolor, pero eso me he convertido en una persona más sabia"

La colombiana dio una entrevista en Estados Unidos y presentó el videoclip de la canción de 'Dai Dai'. Para la final del Mundial convocó al talentoso grupo de niños de Uganda.

Shakira en la Copa Mundial 2026
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Después de su gira mundial y su concierto en la playa Copacabana, Shakira continúa en la cima. La cantante colombiana se prepara para enfrentar su propio récord con una nueva canción para un Mundial de fútbol y también ha sido noticia porque las autoridades españolas la absolvieron de un caso de hace más de una década, y ordenó a Hacienda que le devolviera más de 60 millones de dólares.

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      “Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto. Se me ha tratado como culpable, se ha filtrado, distorsionado y amplificado cada paso del proceso, y se ha utilizado mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes”, dijo en un comunicado y agregó que su caso puede servir como precedente. “Para miles de ciudadanos anónimos,  aplastados por un sistema que presume su culpabilidad”.

         Días después estrenó el videoclip de Dai Dai, la canción oficial del mundial. La producción con el cantante y compositor nigeriano Burna Boy, tiene hasta el momento más de 30 millones de reproducciones. En los primeros segundos aparece en el monumento El Ángel de Ciudad de México, un símbolo de la Independencia. “Siempre has sido así de valiente Lo que te rompió una vez te hizo fuerte”, canta en inglés la colombiana.

Shakira en Río de Janeiro.

Shakira en Río de Janeiro.

Junto a la colombiana y el músico nigeriano, aparecen los niños de Ghetto Kids Uganda, un grupo de talentosos bailarines que se hicieron famosos en las redes sociales. El proyecto nació hace más de una década en el barrio de Kampala, Uganda, como iniciativa de David Kavuma.

Hace unos días, (antes del cierre de fronteras por brote de ébola), los niños recibieron la noticia de que participarán en el show de la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

“Me he convertido, de manera inesperada, en una persona más sabia”

En medio de los anuncios, Shakira dio una entrevista para The Times y fue portada. La artista volvió a repasar su separación y la llamó “el momento más oscuro”. Sin embargo, agradeció al padre de sus hijos: “Por haberme convertido en la madre que soy hoy”.

Ad portas de ser, otra vez, la estrella pop de un Mundial, como ya lo hizo en Alemania, Sudáfrica y Brasil (y rechazó estar en Qatar), la cantante habló de su buen momento.

“He pasado por mucho dolor, pero eso me ha convertido, quizás de una manera inesperada, en una persona más sabia, o al menos más fuerte. Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, y es cierto”, comenta y añade. “Es asombroso descubrir que los seres humanos tenemos una resiliencia a la que podemos recurrir en cualquier momento de nuestras vidas”.

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