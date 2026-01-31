La economía mundial atraviesa un sendero incierto por la política exterior de las principales potencias y las tensiones geopolíticas. Pese a ello, 2025 resultó ser un año positivo para América Latina y el Caribe, debido a que sus exportaciones se incrementaron 6,4%, según el último informe del Banco Interamericano de Desarrollo, gracias al aumento de los volúmenes y al dinamismo de los precios de los productos básicos.

En especial, seis países latinoamericanos experimentaron un crecimiento por encima del 10%. Sin embargo, uno en particular brilló porque sus ventas a los mercados externos aumentaron por encima del 40%. Para este año, el BID proyectó que existen indicios de que se está consolidando un sendero de expansión comercial sostenida en la región, lo que pasa por encima de la alta imprevisibilidad internacional.

¿Cuál es el país de América Latina cuyas exportaciones crecieron por encima del 40%?

El Banco Interamericano de Desarrollo indicó que las exportaciones de Panamá crecieron 44,9% en 2025, lo que significó una recuperación notable luego de la fuerte caída observada en 2024 (-71,4%). El aumento se concretó por la autorización de despachar cobre almacenado de la mina cerrada en 2023, lo que explicó la fuerte bonanza. Asimismo, las ventas se destinaron mayormente a Japón y a la República de Corea, que alcanzaron 32% y 16% de la subida, respectivamente.

Variación de las exportaciones panameñas en 2025, según destinos

Subregión: 18%

América Latina y el Caribe: 34,6%

Estados Unidos: -17,3%

Asia (excluyendo China): 154,2%

China: 23,3%

Unión Europea: 8,1%

Mundo: 44,9%

En especial, el BID subrayó que la expansión se concretó pese a que los envíos a Estados Unidos se contrajeron (-17,3%), que es uno de los principales consumidores a nivel mundial, a raíz de la implementación de aranceles del gobierno de Donald Trump. De esta manera, la primera potencia del mundo fue el único destino de las exportaciones panameñas que experimentó resultados negativos. Por el contrario, las ventas dirigidas a Asia, sin contar China, se incrementaron 154,2%.

¿Qué debe esperar América Latina y el Caribe del comercio internacional?

Por otro lado, el Banco Interamericano de Desarrollo sostuvo que el contexto comercial de la región se caracteriza por una alta incertidumbre. Se espera que el crecimiento económico mundial real se desacelere a raíz de una menor inversión y consumo por el aumento del proteccionismo y la mayor fragmentación política.

Incluso, el BID señaló que el calentamiento global constituye una fuente creciente de vulnerabilidad para la oferta exportable, dado el mayor riesgo de episodios climáticos extremos que pueden afectar la logística, el transporte y la producción agrícola, sector clave de varias economías latinoamericanas.

Crecimiento de las exportaciones de las economías de América Latina en 2025