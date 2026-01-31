HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

El país de América Latina cuyas exportaciones crecieron 7 veces el promedio de la región: no necesitó del mercado de EE. UU.

El sector exportador de este país se expandió fuertemente por la demanda de los mercados asiáticos, excluyendo a China, según el Banco Interamericano de Desarrollo.

El Banco Interamericano de Desarrollo informó que las exportaciones de América Latina crecieron 6,2% en 2025.
El Banco Interamericano de Desarrollo informó que las exportaciones de América Latina crecieron 6,2% en 2025. | Foto: composición LR/IA

La economía mundial atraviesa un sendero incierto por la política exterior de las principales potencias y las tensiones geopolíticas. Pese a ello, 2025 resultó ser un año positivo para América Latina y el Caribe, debido a que sus exportaciones se incrementaron 6,4%, según el último informe del Banco Interamericano de Desarrollo, gracias al aumento de los volúmenes y al dinamismo de los precios de los productos básicos.

En especial, seis países latinoamericanos experimentaron un crecimiento por encima del 10%. Sin embargo, uno en particular brilló porque sus ventas a los mercados externos aumentaron por encima del 40%. Para este año, el BID proyectó que existen indicios de que se está consolidando un sendero de expansión comercial sostenida en la región, lo que pasa por encima de la alta imprevisibilidad internacional.

TE RECOMENDAMOS

EL PERÚ EN CAMINO HACIA UN RÉGIMEN TOTALITARIO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: La moneda de América Latina que termina enero de 2026 como la más fuerte ante la debilidad mundial del dólar de EE.UU.

lr.pe

¿Cuál es el país de América Latina cuyas exportaciones crecieron por encima del 40%?

El Banco Interamericano de Desarrollo indicó que las exportaciones de Panamá crecieron 44,9% en 2025, lo que significó una recuperación notable luego de la fuerte caída observada en 2024 (-71,4%). El aumento se concretó por la autorización de despachar cobre almacenado de la mina cerrada en 2023, lo que explicó la fuerte bonanza. Asimismo, las ventas se destinaron mayormente a Japón y a la República de Corea, que alcanzaron 32% y 16% de la subida, respectivamente.

Variación de las exportaciones panameñas en 2025, según destinos

  • Subregión: 18%
  • América Latina y el Caribe: 34,6%
  • Estados Unidos: -17,3%
  • Asia (excluyendo China): 154,2%
  • China: 23,3%
  • Unión Europea: 8,1%
  • Mundo: 44,9%

En especial, el BID subrayó que la expansión se concretó pese a que los envíos a Estados Unidos se contrajeron (-17,3%), que es uno de los principales consumidores a nivel mundial, a raíz de la implementación de aranceles del gobierno de Donald Trump. De esta manera, la primera potencia del mundo fue el único destino de las exportaciones panameñas que experimentó resultados negativos. Por el contrario, las ventas dirigidas a Asia, sin contar China, se incrementaron 154,2%.

PUEDES VER: El proyecto de cable submarino que uniría a 2 países de América Latina para vender electricidad y es avalado por EE.UU.: obras inician en 2027

lr.pe

¿Qué debe esperar América Latina y el Caribe del comercio internacional?

Por otro lado, el Banco Interamericano de Desarrollo sostuvo que el contexto comercial de la región se caracteriza por una alta incertidumbre. Se espera que el crecimiento económico mundial real se desacelere a raíz de una menor inversión y consumo por el aumento del proteccionismo y la mayor fragmentación política.

Incluso, el BID señaló que el calentamiento global constituye una fuente creciente de vulnerabilidad para la oferta exportable, dado el mayor riesgo de episodios climáticos extremos que pueden afectar la logística, el transporte y la producción agrícola, sector clave de varias economías latinoamericanas.

Crecimiento de las exportaciones de las economías de América Latina en 2025

  • Panamá: 44,9%
  • Perú: 20%
  • Costa Rica: 15,3%
  • Nicaragua: 15,5%
  • Honduras: 12%
  • República Dominicana: 10%
  • Uruguay: 9,8%
  • Argentina: 8,1%
  • Ecuador: 8%
  • Guatemala: 7%
  • México: 6,6%
  • Chile: 5,6%
  • El Salvador: 4,6%
  • Bolivia: 2,6%
  • Venezuela: 2,1%
  • Brasil: 1,8%
  • Colombia: 1,7%
  • Paraguay: 1%
Notas relacionadas
El volcán que expulsa lodo con gas en lugar de lava, su tamaño cambia en verano y está en medio de 2 placas tectónicas de América Latina

El volcán que expulsa lodo con gas en lugar de lava, su tamaño cambia en verano y está en medio de 2 placas tectónicas de América Latina

LEER MÁS
Universidad de China supera a Harvard y se convierte en el nuevo líder en producción científica e investigación en el mundo, según ranking

Universidad de China supera a Harvard y se convierte en el nuevo líder en producción científica e investigación en el mundo, según ranking

LEER MÁS
El país que rompe el récord de Argentina y lo supera en exportaciones de limones a potencias como EE.UU. y China, con más de 300.000 toneladas

El país que rompe el récord de Argentina y lo supera en exportaciones de limones a potencias como EE.UU. y China, con más de 300.000 toneladas

LEER MÁS
Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

LEER MÁS
Donald Trump nomina a Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

Donald Trump nomina a Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

LEER MÁS
Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país que rompe el récord de Argentina y lo supera en exportaciones de limones a potencias como EE.UU. y China, con más de 300.000 toneladas

El país que rompe el récord de Argentina y lo supera en exportaciones de limones a potencias como EE.UU. y China, con más de 300.000 toneladas

LEER MÁS
El proyecto ferroviario que unirá 5 países de América Latina y conectará 2 océanos: facilitará exportaciones a Asia y Europa

El proyecto ferroviario que unirá 5 países de América Latina y conectará 2 océanos: facilitará exportaciones a Asia y Europa

LEER MÁS
Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman criticó duramente designación de Mano Menezes como DT de la selección peruana: "Es un técnico para equipo chico"

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Mundo

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Israel anuncia la reapertura parcial del puesto fronterizo que conecta la Franja de Gaza con Egipto

En Chile, los usuarios de tren podrán pagar su pasaje con tarjetas bancarias desde el 13 de febrero de 2026 en 2 servicios importantes

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025