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Política

JNJ inició procedimiento disciplinario contra Piero Corvetto por fallas en las elecciones 2026

El Pleno de la JNJ también dio por concluida la investigación preliminar que se inició contra Piero Corvetto. La decisión de iniciar el procedimiento disciplinario se tomó a pesar de que Corvetto renunció al cargo hace más de dos semanas.

El proceso disciplinario contra Piero Corvetto se inicia luego de 3 semanas de haber renunciado. Foto: Composición/LR
El proceso disciplinario contra Piero Corvetto se inicia luego de 3 semanas de haber renunciado. Foto: Composición/LR
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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició un procedimiento disciplinario contra Piero Corvetto Salinas, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por la presunta comisión de falta grave durante el desarrollo de las Elecciones Generales 2026.

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La decisión de la entidad liderada por María Teresa Cabrera se tomó en base al Informe n.º 026-2026-GATRP-JNJ, que evaluó los hechos que son materia de investigación y determinó la necesidad de avanzar a una etapa formal del proceso disciplinario.

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A través de un comunicado emitido este miércoles 6 de mayo, la JNJ informó que la decisión se tomó en el Pleno de su institución. Asimismo, se dio por concluida la Investigación Preliminar n.º 018-2026-JNJ contra Corvetto.

La institución indicó que la finalización de la investigación preliminar "no implica un adelanto de opinión sobre la responsabilidad del investigado, sino el paso necesario para el esclarecimiento de los hechos dentro de un procedimiento que garantiza el debido proceso y el derecho de defensa".

En tanto, la JNJ descartó que realice procesos disciplinarios "express" o "inmediatos". "Por cuanto cautela el respeto constitucional a los derechos fundamentales, otorgándosele a aquel el derecho a exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas, entre otras garantías", indicó.

El acuerdo del Pleno de la JNJ se tomó a pesar de que Corvetto renunció hace más de dos semanas al cargo. Su dimisión fue aceptada en minutos por la propia entidad, que hoy le inicia un proceso disciplinario.

El pasado lunes 4 de mayo, la JNJ también informó que recibió 2.664 denuncias presentadas por ciudadanos por los diversos hechos ocurridos durante los comicios del 12 de abril.

Elección del nuevo jefe de la ONPE: comenzó proceso de inscripción en el concurso público de méritos


El pasado 2 de mayo comenzó la etapa de inscripción y entrega de documentos de idoneidad para el proceso de selección del próximo jefe de la ONPE, concurso que estará a cargo de la JNJ y se desarrollará durante 65 días.

Esta fase se extenderá hasta el mediodía del 8 de mayo, fecha que también marcará el cierre para presentar la declaración jurada mediante el Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses (SIDJI) de la Contraloría.

En tanto, el pago por derecho de inscripción —habilitado desde el 30 de abril— podrá realizarse hasta el 7 de mayo. Además, quienes acrediten alguna discapacidad tendrán plazo hasta el 11 de mayo para presentar la documentación correspondiente.

Posteriormente, el 11 y 12 de mayo, la JNJ revisará si los candidatos cumplen con los requisitos establecidos para asumir la jefatura de la ONPE.

En caso de observaciones, los postulantes podrán corregir o completar su documentación los días 13 y 14 de mayo. Finalmente, el 18 de mayo se publicará la lista de candidatos aptos para continuar en el proceso y acceder a la evaluación de conocimientos, programada para el 21 de mayo, fecha en la que también se difundirán los resultados.

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