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Cambio con tinte político. La Junta Nacional de Justicia sigue adelante con su plataforma para cambiar la composición del Poder Judicial. Además de los procesos disciplinarios y de no ratificación, tiene a su disposición los procesos de selección y nombramiento de magistrados para moldear un nuevo sistema de justicia.

El último martes se anunció la selección y nombramiento de nueve nuevos jueces de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Este es el subsistema que tiene los casos más complejos del país: corrupción de funcionarios, narcotráfico, lavado de activos, minería ilegal y crimen organizado, entre otros.

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Casos complejos

Jueces nombrados por la JNJ

En esta corte especializada se ven los casos Lava Jato, Odebrecht, Cuellos Blancos del Puerto y corrupción estatal, entre otros. Dentro de este sistema, son claves las salas de apelaciones, pues estas van a confirmar o modificar las sentencias de los jueces de juzgamiento o las resoluciones sobre medidas cautelares de los jueces de investigación preparatoria.

Existen cinco salas de apelaciones de tres magistrados cada una, lo que totaliza 15 jueces superiores. En 2024, se eligieron y nombraron dos jueces de apelación: Luis Javiel Valverde y Arturo Mosqueira Cornejo. Por lo tanto, con los nuevos nombramientos, ya son 11, y eso generará muchos cambios.

Ahora fueron nombrados Javier Sologuren Anchante, Nahyhom González Aguirre, Luis López Pinto, Jony Peña Suasnabar, Wilfredo Ayala Valentín, Daniel Cerna Salazar, Víctor Enriquez Sumerinde, Héctor Bejarano Lira y Marco Angulo Morales.

De estos nueve, solo Enriquez y Sologuren ya forman parte de las salas de apelaciones y continuarán en sus cargos, ahora en condición de titulares de la corte. Angulo Morales trabajó en el sistema hasta 2022, pero se retiró para reintegrarse a la Corte Superior de Lima Sur, donde se desempeñó como presidente en el periodo 2023-2024.

Sin embargo, al revisar sus antecedentes, encontramos que en noviembre de 2024 la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial lo suspendió en el ejercicio del cargo por seis meses, por presuntamente presionar a la jueza de primera instancia Elizabeth Chávez para que emitiera una resolución que anulara los peajes de Rutas de Lima, a favor del alcalde de Lurín.

Sin embargo, meses después, un juzgado civil de Lurín anuló dicha suspensión al considerarla irrazonable, y Angulo Morales continuó desempeñándose como magistrado mientras proseguía la investigación. La Autoridad de Control no volvió a pronunciarse sobre el proceso disciplinario. Ahora, la JNJ lo nombra en un nuevo puesto con mejores expectativas y mayores responsabilidades. Podría convertirse en presidente de la corte.

Luis Pinto fue fiscal y en los últimos años jueces en la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. El 2018, Peña Suasnabar había sido nombrado fiscal adjunto superior de Huaura, cargo al que debe haber renunciado para convertirse en juez. Ayala Valentín era juez en la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Daniel Cerna era Juez Especializado Titular y Presidente del Juzgado Penal Colegiado Permanente de Ventanilla. Héctor Bejarano se ha desempeñado como juez en Huánuco y Lima Este.

Los cambios en las salas de apelación

De esta forma, ahora hay 11 jueces superiores titulares en la Corte Penal Nacional, de un total de 15. De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, con ese número ya pueden constituir la Primera Sala Plena de esta corte y elegir a su presidente para completar el actual periodo 2025-2026.

Esto provocaría la salida del actual presidente de la Corte Penal Nacional, el doctor Jhonny Hans Contreras Cuzcano. A falta de una sala plena, al presidente y a los actuales jueces de la Corte Penal Nacional los elegía y designaba el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. La sala plena de una corte superior se encarga de decisiones administrativas, elección de autoridades internas y se reúne obligatoriamente al inicio del año judicial o cuando se le convoca.

Este será el primer cambio, pero tal vez no el más importante. Una vez que los nueve jueces recién nombrados asuman sus nuevos cargos, lo que podría darse en uno o dos meses, se producirá una recomposición de las salas de apelaciones. El ingreso de los nuevos magistrados depende del momento en que la JNJ tome el juramento de ley.

De los nueve magistrados nombrados, siete son nuevos, por lo que desplazarán a los actuales jueces de apelación. El presidente actualmente en ejercicio, Hans Contreras, definirá su ubicación inicial, que luego puede ser cambiada.

En estos casos, las autoridades judiciales deberán tener cuidado de que estos cambios de magistrados no generen el quiebre de los casos actualmente en curso. Se moverán al menos dos magistrados de cada sala de apelaciones, los suficientes para generar un quiebre de los procesos. Los jueces desplazados regresarán a sus cortes superiores de origen para continuar con su carrera judicial.

La entrevista personal definió todo

Diversos observadores del proceso de selección y nombramiento realizado por la Junta Nacional de Justicia advirtieron extraños movimientos en la selección final. Los concursos de la JNJ constan de tres etapas: prueba de conocimiento, evaluación curricular y la entrevista que lo define todo.

En este proceso, los dos postulantes que alcanzaron las más altas calificaciones en las pruebas de conocimiento y experiencia no fueron seleccionados: Yeni Magallanes Rodríguez y José Cuya Berrocal. Supuestamente, realizaron una pésima entrevista.

En cambio, quienes marchaban últimos en el cuadro de méritos, previo a la entrevista, sí fueron seleccionados y se desempeñarán como jueces superiores, por una entrevista perfecta que aumentó de manera significativa sus calificaciones. La JNJ informó que comunicará por correo a los no seleccionados los motivos de su exclusión.