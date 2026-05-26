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Colectivos de Huancayo expulsan a los Hermanos Yaipén contratados para mitin de Keiko Fujimori

Ciudadanos salieron a las calles para protestar contra la lideresa de Fuerza Popular. La indignación de la población local se hizo presente a solo unos metros del lugar donde se realizaba el mitin.

Ciudadanos de Huancayo bloquean el paso a vehículo de los Hermanos Yaipén, agrupación contratada para el mitin de Keiko Fujimori.
Ciudadanos de Huancayo bloquean el paso a vehículo de los Hermanos Yaipén, agrupación contratada para el mitin de Keiko Fujimori. | Difusión
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Keiko Fujimori viajó a Huancayo como parte de su campaña electoral. Sin embargo, durante su llegada, colectivos locales bloquearon el paso del vehículo de los Hermanos Yaipén, grupo contratado para animar el mitin de Fuerza Popular.

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El descontento de los manifestantes generó el rodeo del vehículo de la agrupación musical para impedir su avance. Los protestantes reclamaban con frases como "la sangre derramada jamás será olvidada", mientras mostraban rechazo a la actividad política de la candidata.

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Entre los reclamos de los ciudadanos se registraron críticas hacia el origen de la candidata.

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"Si quiere gobernar que vaya a Japón, aquí en el Perú queremos un peruano, no queremos una japonesa. No nos representa", señaló una ciudadana vía ANP Noticias.

La marcha contra Fuerza Popular avanzó por las calles principales. Además, la jornada también registró agresiones físicas.

Una mujer de la zona se acercó a simpatizantes de Fuerza Popular para cuestionar la labor de Keiko Fujimori en el Parlamento. Sin embargo, la reacción de los militantes del partido fue agresiva.

Los seguidores fujimoristas atacaron a la ciudadana con arañazos y jalones de cabello.

La visita de Keiko Fujimori a Huancayo

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, comenzó su gira por la región Junín con eventos privados que coincidieron con su cumpleaños número 51.

La candidata llegó al aeropuerto de Jauja para luego asistir a una reunión en un restaurante de Concepción. Estas actividades se realizaron un día después del debate técnico y a una semana del debate presidencial definitivo contra Roberto Sánchez, de cara a la segunda vuelta electoral.

El evento en Concepción se desarrolló con un estricto control de seguridad y no estaba permitido el ingreso de los medios de comunicación ni de los simpatizantes que no contaban con una acreditación formal.

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Entre los asistentes que esperaban afuera del local se encontraban delegaciones que viajaron desde Ayacucho y otras zonas del centro del país. Dentro del establecimiento, los invitados compartieron un almuerzo y Keiko Fujimori participó bailando huaylarsh junto a sus seguidores.

Es necesario recordar los antecedentes de la campaña electoral de 2021 en esta misma región, donde las actividades de la candidata estuvieron marcadas por protestas y manifestaciones de rechazo.

Cinco años atrás, un grupo de ciudadanos protestó durante su mitin en Jauja con frases en su contra, mientras que otro evento en Huancayo terminó en enfrentamientos entre sus opositores y simpatizantes.

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