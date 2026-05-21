Segunda vuelta 2026: ONPE entregó a Cancillería material electoral para peruanos en el exterior

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó la entrega del material electoral que será utilizado por los ciudadanos peruanos radicados en el extranjero durante la segunda vuelta presidencial del 7 de junio.

El cargamento fue recibido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, entidad encargada de coordinar su distribución a las oficinas consulares y locales de votación habilitados fuera del país.

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El material enviado incluye cédulas de sufragio, actas electorales, ánforas, cabinas y otros implementos necesarios para la jornada electoral. La Cancillería se encargará ahora del despacho internacional y de asegurar que los paquetes lleguen a tiempo a cada sede consular.

De acuerdo con la ONPE, más de 200 centros de votación funcionarán en distintas ciudades del mundo para permitir la participación de los electores peruanos radicados en el exterior. Para esta etapa del proceso electoral también se incorporaron nuevos locales en países de Medio Oriente, con el objetivo de ampliar la cobertura y garantizar el derecho al sufragio.

Distribución a nivel nacional

Según el ente electoral, el primer repliegue se enviará a 24 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) ubicadas en el interior del país. Estas oficinas estarán encargadas de organizar y ejecutar las elecciones primarias. Debido a la lejanía de algunas ODPE, el material será entregado por vía aérea.

Precisamente, esos últimos casos corresponden a las ODPE de Loreto, Madre de Dios, Ucayali, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Cajamarca, San Martín, Amazonas, Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno, Cusco y Apurímac.

La ONPE precisó que el material destinado a estas oficinas temporales comenzó a ser trasladado desde las 8.00 a. m. bajo el resguardo de la Policía Nacional del Perú (PNP). El envío partió desde la sede de la Gerencia de Gestión Electoral (GGE), ubicada en Lurín, hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, lugar donde la carga electoral será distribuida a través de vuelos comerciales.

Asimismo, las ODPE de Junín, Pasco, Huánuco, Ica, Ayacucho, Huancavelica y Lima Provincias recibirán el material por vía terrestre. Las unidades de transporte llevarán a bordo a un comisionado de la Gerencia de Gestión Electoral, con el fin de garantizar que el material de sufragio, de reserva y el paquete del coordinador de local lleguen de manera segura a su destino.