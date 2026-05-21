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“Al pie del Misti, le pido a Jorge Nieto que se una”: Domingo Pérez llama a la unidad contra un “pacto mafioso”

"¿Y por qué deberían votar los arequipeños por Roberto Sánchez?". Pérez respondió sin vueltas y lanzó una comparación directa con Fujimori.

El exfiscal llegó hasta Arequipa como parte de la campaña de Roberto Sánchez. Foto: LR
El exfiscal llegó hasta Arequipa como parte de la campaña de Roberto Sánchez. Foto: LR
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El exfiscal de la Nación, José Domingo Pérez, lanzó un llamado directo a Jorge Nieto, del partido Buen Gobierno, para que se sume a su propuesta de unidad. Desde Arequipa, dijo que el país enfrenta un "pacto mafioso" que no respeta la democracia y que requiere una respuesta política conjunta.

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“Al pie del Misti, siendo arequipeño, le pido a otro arequipeño como Jorge Nieto que se una a esta propuesta de unidad”, declaró. El mensaje apunta a sumar liderazgos e influencia para la segunda vuelta.

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Consultado por La República sobre por qué votar por Juntos por Perú, Domingo Pérez respondió que se trata de un contraste, según su postura. “Porque es una muestra de la opción democrática, en defecto de lo que encontramos del lado de la señora Fujimori, que representa el autoritarismo; es el retorno de los años 90: corrupción, narcotráfico”, expresó.

Pérez señaló, por otro lado, que buscan reformar el sistema de justicia. Añadió que el objetivo es que salgan las autoridades actuales, que están generando perjuicios a la población, y garantizar el respeto a las reglas democráticas.

José Domingo Pérez se pronunció desde Arequipa

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