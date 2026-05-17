Rosa María sobre la baja votación de Fujimori y Sánchez: "Nunca hemos tenido dos ganadores tan perdedores"

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La periodista Rosa María Palacios analizó la poca representatividad que obtuvieron los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (17,1%) y Roberto Sánchez (12%) el pasado 12 de abril, a diferencia de las elecciones del 2011, 2016 y 2021. Palacios recordó que en 2011 —donde compitieron 12 partidos políticos— Ollanta Humala tuvo 31,69%; Fujimori, 23,55%; Pedro Pablo Kuczynski, 18,52%; y Alejandro Toledo, 15,63%.

En ese contexto, la columnista concluyó que “en solo 15 años las preferencias electorales por los candidatos a la presidencia se han venido abajo. No siempre fue como es este 2026. Tuvimos un pasado diferente”, comentó.

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Para decirlo en términos muy simples: nunca hemos tenido dos ganadores tan perdedores. No hay elección presidencial con porcentajes tan bajos. Esta vez, Fujimori y Sánchez suman 29% de voto válido (24,1% de emitido). En 2021, los finalistas sumaban 32,47%, es decir, era una cifra similar, pero este 2026 es peor. Esto confirma dos cosas: Sánchez no llega a ser Castillo y Fujimori levanta un poco, pero sigue en la zona del desafecto mayoritario”, explicó.

La periodista mencionó que en esta elección hubo 27.325.432 electores hábiles, de los cuales Fujimori tuvo 2.877.678 votos y Sánchez 2.015.114 votos. En otras palabras, 10,5% del total de electores votó por Fujimori y solo 7,3% votó por Sánchez.

Tras ese análisis, Palacios concluyó que nueve de cada 10 peruanos no votaron por Fujimori y Sánchez. “Sin importar quién resulte ganador, ¿con qué representatividad puedes gobernar en momentos difíciles a futuro con estas cifras de inicio?”, cuestionó.

El ausentismo y voto en blanco

Por otro lado, Palacios también se refirió al 26,1% de ausentismo en estas elecciones, en comparación con la del 2021 (29,9%) y 2016 (18,20%). Al respecto, la periodista preguntó: "¿Por qué, pese a todas las facilidades para acercar las mesas de votación, la ciudadanía no va a votar?".

Para Palacios, las respuestas recaen en dos factores. El primero es por el envejecimiento de la población, debido a que los mayores de 70 años no están obligados a votar. El segundo es la migración: el elector que salió del país sin variar su dirección y el elector en el extranjero que no va a votar porque no está obligado al carecer de multa.