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La República es elegida diario Judicial de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque para el periodo 2026-2027

La designación por parte de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque se dio tras una evaluación realizada en Chiclayo.

Con esta designación, La República refuerza su papel en la difusión de avisos judiciales. Fuente: difusión.
Con esta designación, La República refuerza su papel en la difusión de avisos judiciales. Fuente: difusión.
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La República fue elegida como nuevo diario judicial de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque para el periodo 2026-2027, luego de obtener el mayor puntaje durante la evaluación pública y selección realizada este martes 19 de mayo en la ciudad de Chiclayo.

La designación permitirá que La República publique los avisos judiciales oficiales de esta sede del Poder Judicial durante los próximos dos años.

Nuevo diario judicial de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque

La audiencia pública se realizó en el auditorio del tercer piso del edificio Manuel Huangal Naveda, sede principal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. El proceso estuvo a cargo de los magistrados Severiano Castulo Rojas Díaz, Enrique Eduardo Salazar Fernández y Alfredo Cuipa Pinedo. Asimismo, el acto contó con la conformidad del notario Antonio Enrique Vera Méndez, quien participó durante el desarrollo de la evaluación.

corte-de-justicia-de-lambayeque

La selección se llevó a cabo el 19 de mayo en Chiclayo, donde La República alcanzó 100 puntos. Fuente: difusión.

En este proceso participaron el Grupo La República y el Grupo Editora Panorama. Tras la revisión de los requisitos y la documentación solicitada, el Grupo La República obtuvo una puntuación total de 100 puntos, mientras que la otra empresa participante alcanzó 80 puntos.

La República fortalece su presencia como diario judicial en el Perú

Con ello, La República refuerza su rol en la difusión de avisos judiciales y contenidos oficiales vinculados al sistema de justicia. La publicación de esta información permite acercar procesos de interés público a la ciudadanía.

Actualmente, La República también es diario judicial en otras regiones del país, como La Libertad, Piura, Sullana, Tumbes, Del Santa y Moquegua, ampliando así su cobertura dentro del ámbito judicial nacional.

Para conocer más información sobre avisos judiciales y cobertura nacional, visita la sección de Judiciales de La República.

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