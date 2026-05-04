Presidente de la Confiep rechaza fraude electoral que promueve López Aliaga: "No encontramos elementos"

El presidente de la Confiep se mostró en contra de la narrativa de fraude impulsada por López Aliaga. Foto: Composición/LR

El presidente de la Confiep se mostró en contra de la narrativa de fraude impulsada por López Aliaga. Foto: Composición/LR

El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata Ríos, se mostró en contra de la narrativa de fraude impulsada por el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Durante una entrevista en Punto Final, Zapata Ríos afirmó que no existen elementos para determinar que se alteró la voluntad popular.

El representante del gremio empresario indicó que, si bien es cierto que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) cometió errores, no se puede asegurar que hubo fraude.

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"Nosotros no encontramos elementos como para afirmar que haya habido una cosa intencional o una intención de fraude. Ha habido irregularidades producto de un mal manejo, de una mala gestión, evidentemente, y eso todos lo hemos visto. Pero no podemos afirmar que haya habido un fraude con los elementos que en este momento tenemos", declaró.

En esa misma línea, el empresario se mostró a favor de realizar una auditoría a los comicios electorales. Sin embargo, precisó que esta iniciativa no se debe a que el sistema haya fallado, sino a que "el proceso tiene un manto de duda y para superarlo es necesaria una auditoría internacional con una empresa de mejor nivel que certifique que el sistema funcione".

Bajo ese argumento, instó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a informar la fecha en la que comenzará la auditoría.

Presidente de la Confiep le pide a la ONPE ser más activo

Por otro lado, Zapata Ríos le sugirió a la ONPE estar "más activo" para despejar las dudas que puedan surgir en medio del conteo de votos, las actas observadas y los cuestionamientos en redes sociales. Asimismo, calificó la narrativa de fraude como "peligrosa".

"Lo que sí creo es que la ONPE debería estar más activa. La ONPE debería hacer conferencias de prensa, si no es todos los días, por lo menos cada dos o tres días, explicando cada situación que se presenta en la televisión o en redes sociales, en redes sociales más, y argumentando para desmontar toda esta narrativa que se está creando, que es sumamente peligrosa”, manifestó.

"Hay que explicar acta por acta. Cuando muestran un acta donde dicen: "Acá hay un resultado que es muy extraño", que salgan a explicarlo, que salgan con el acta en la mano", acotó y cuestionó el silencio y poca proactividad de la ONPE para realizar ruedas de prensa para brindar explicaciones.

Por otro lado, el presidente de la Confiep aseveró que los funcionarios de la ONPE que hicieron un mal trabajo "tendrán que asumir sus responsabilidades" y, en caso de que haya habido algún dolo, la Fiscalía deberá investigar, así como en el caso del exjefe del ente electoral, Piero Corvetto.

En tanto, Zapata Ríos respaldó la decisión del JNE de no convocar a elecciones complementarias debido a que no existe un sustento legal para realizarlo y menos a pocas semanas de la segunda vuelta. "Tú no puedes hacer una elección, y esto tiene toda la lógica del mundo, una elección general donde vas a elegir autoridades para todo el país y hacerla en diferentes tiempos, en diferentes zonas. No, no, no tiene sentido", comentó.

¿Se repiten las elecciones del 2021?

Al ser consultado si las elecciones y el mapa electoral de este año se parecen a las del 2021, el representante del gremio empresarial aseguró que "ese es uno de los mayores problemas del país" porque los políticos no escuchan a la ciudadanía.

"Es evidente que Lima vota distinto al interior del país, el norte vota distinto al sur, la costa vota diferente a la sierra. Es decir, tenemos ideas bastante opuestas y que hay que hacer todos los esfuerzos por acercarlas. Tenemos que entendernos mucho más, tenemos que acercarnos a la población, escucharlos, no ir a imponer", expresó.

De igual forma, Zapata Ríos alertó que los insultos de los candidatos presidenciales contribuyen a la polarización. "No, no se han hecho los esfuerzos por acercarnos. Los partidos, con muy pocas excepciones, tampoco están cumpliendo ese rol, porque ellos son los llamados a llegar a todo el territorio nacional y exponer sus propuestas y explicar a la gente por qué esa propuesta es positiva según su punto de vista", dijo.

"Tenemos que hacer una reforma profunda de nuestro sistema político también porque muchos de los partidos no están representando", agregó.