Es impreciso que Roberto Sánchez lidere encuesta para la segunda vuelta presidencial con un 32%, según Ipsos: cifra es real, pero le corresponde a sondeo del IEP

LO FALSO:

Roberto Sánchez tiene un 32% de intención de voto presidencial para la segunda vuelta, según Ipsos.

LO VERDADERO:

Dicha cifra porcentual le pertenece al último sondeo del IEP.

Ipsos no divide sus resultados por variables socioeconómicas o identificación ideológica, tal como se muestra en una gráfica publicada en redes.

En redes sociales circula una infografía que atribuye a la encuestadora Ipsos un supuesto resultado electoral en el que el candidato Roberto Sánchez obtiene un 32% de apoyo electoral, superando por un punto porcentual a Keiko Fujimori, quien alcanzaría un 31%, en un eventual escenario de segunda vuelta presidencial. Sin embargo, dicha información es imprecisa, ya que las cifras difundidas corresponden a un estudio elaborado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) a finales de abril.

Error de datos en la encuesta atribuida

En un contexto en el que aún no se han definido oficialmente los candidatos que participarán en la segunda vuelta, se ha viralizado en Facebook una gráfica que presenta resultados supuestamente provenientes de Ipsos. En esta, se ubica a Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, como líder en la intención de voto con un 32%, seguido por Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, con un 31%.

No obstante, el equipo de Verificador corroboró que dichos porcentajes corresponden, en realidad, al sondeo más reciente del IEP, publicado el 29 de abril. Asimismo, otros datos incluidos en la imagen —como el 24% de votos en blanco o nulos, el 13% de encuestados que no precisa su elección, así como los resultados segmentados por nivel socioeconómico e identificación ideológica— forman parte del estudio del IEP y no de Ipsos.

Última encuesta del IEP. Foto: IEP

¿Qué indica realmente el último estudio de Ipsos?

De acuerdo con la encuesta más reciente de Ipsos, realizada entre el 23 y 24 de abril sobre una muestra de 1.208 personas, tanto Sánchez como Fujimori obtienen un 38% de intención de voto en un hipotético escenario de segunda vuelta. En este estudio, el porcentaje de votos en blanco o viciados asciende al 17%, mientras que un 7% de los encuestados no precisa su preferencia.

Última encuesta de Ipsos. Foto: Ipsos

A diferencia del IEP, Ipsos no presenta una desagregación de sus resultados según variables como edad, sexo, nivel socioeconómico o identificación ideológica.

Así divide los resultados de su encuesta. Foto: Ipsos

Cabe señalar que el post más viral cuenta, por ahora, con 1.100 reacciones, más de 1.000 comentarios y 131 compartidos.

Cifras del post más viral en redes. Foto: Facebook

Conclusión

Una infografía viral en Facebook atribuye a Ipsos una encuesta en la que Roberto Sánchez encabeza la intención de voto con 32% frente a Keiko Fujimori, con 31%. Sin embargo, esos datos pertenecen, en realidad, a un sondeo del IEP publicado el 29 de abril. La encuesta de Ipsos revela un empate de 38% entre ambos candidatos, con 17% de votos blancos o viciados y 7% de indecisos. Además, dicha entidad no desagrega sus resultados según variables socioeconómicas o identificación ideológica, como se muestra en la gráfica publicada en redes sociales.

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