Walter Albán: "A sus votantes, Sánchez no les dice nada. En realidad han reivindicado su voto por Castillo"

En un comunicado conjunto con los exdefensores Eliana Revollar y Eduardo Vega, exhortaron a las fuerzas políticas a respetar los resultados y que las controversias sean resueltas por las vías institucionales.

En un comunicado conjunto con los exdefensores Eliana Revollar y Eduardo Vega, exhortaron a las fuerzas políticas a respetar los resultados y que las controversias sean resueltas por las vías institucionales.

El exdefensor del Pueblo Walter Albán analizó la situación política tras una convulsionada primera vuelta. Sostiene que el respaldo a Roberto Sánchez proviene de quienes buscan reivindicar su voto por Castillo en 2021 y que el fujimorismo logró su objetivo de dispersar la votación para poder pasar con un porcentaje mínimo. Confía en que, si bien los resultados tras el 12 de abril no son los óptimos, puedan augurar una salida a la crisis institucional en la que vivimos.

—Acabamos de pasar unas elecciones complicadas y de caer nuevamente en el discurso del fraude, ¿en qué escenario nos encontramos?

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—Yo creo que todavía estamos en un momento muy difícil. Este es un proceso que no ha terminado con la primera vuelta. Las reacciones frente a los resultados siguen siendo muy distintas y hay quienes insisten, como lo habían hecho antes de la elección, en que acá hay fraude. Creo, pero con matices, que se está reproduciendo el escenario del 2021. Una derecha que algunos -y creo que con razón- han calificado como bruta y achorada, que no ha aprendido nada en estos 5 años y que quiere negar otra vez los resultados solo porque perdieron.

—Pese a todas las evidencias que desmienten esta narrativa

—Los únicos verdaderamente calificados y no parcializados -porque cualquiera que es candidato o que está apoyando a determinado partido no es imparcial- son, para mí, las misiones de observación electoral, que ya tienen décadas en esta tarea, como la OEA o la Unión Europea, y al lado tenemos en el Perú a la Asociación Civil Transparencia. En todos los casos, tanto en 2021 como ahora, han sido muy claros con que no hay nada que permita hablar de fraude. Han querido utilizar los problemas de la deficiencia en la organización de estas elecciones, que pueden tener varias causas y que son evidentes, pero de ninguna manera eso se puede atribuir a una voluntad de fraude. Solo cuando no se conoce cómo funciona el sistema electoral y cómo está regulado un proceso se puede pretender, por error o una mala percepción de la realidad, sostener eso.

—Venimos cargando cinco años de no aceptar una derrota

—Hay una línea de continuidad desde el 2021. Fracasó el golpe de Castillo, pero no se ha querido reparar en que ha habido un golpe del Congreso. El día en que decidieron, con Dina Boluarte, concertar para no convocar a elecciones generales y quedarse hasta el 2026 a como dé lugar, lo que costó la muerte de decenas de peruanos, se instaló lo que ahora se califica, y yo lo he sostenido también, como un pacto mafioso que le vende al país la idea de que acá están representadas organizaciones que son de izquierda, derecha, caviares, progresistas, comunistas y hasta terroristas, dicen. Quieren vendernos la idea de que esto es un pleito político e ideológico, lo cual es absolutamente falso. Todo lo importante que se ha resuelto y de manera muy autoritaria desde el Congreso de la República lo han suscrito Fuerza Popular, Renovación Popular, Podemos Perú, Alianza para el Progreso, Perú Libre y sus desprendimientos. Desde ahí han tenido tiempo más que suficiente para hacer y deshacer a su antojo. Lo peor que ha ocurrido, además de las leyes procrimen y cómo esto ha profundizado los niveles de inseguridad, tiene que ver con el sistema electoral y con el control de las instituciones.

—¿Hemos perdido ya la institucionalidad?

—En el Perú ya no está funcionando un sistema de derecho, por eso es que la ley la pisotean sin mayor problema. Capturaron el Tribunal Constitucional, capturaron la Defensoría del Pueblo -y a través de eso también al Ministerio Público- y capturaron a la Junta Nacional de Justicia. Estas instituciones, constitucionalmente autónomas según la Carta Magna, no están funcionando así. Obedecen a lo que el pacto mafioso les dice que tienen que hacer y la prueba es que la gente que está convocada para asumir estos roles está como en la época de Fujimori-Montesinos. (José) Portillo en la ONPE, Blanca Nélida Colán en el Ministerio Público, su gente en el Tribunal Constitucional y el doctor Rodríguez Medrano en el Poder Judicial. Estamos, de alguna manera, reproduciendo ese esquema, salvo en porciones del Poder Judicial, que todavía están encarnadas en la presidenta, que es una persona muy respetable.

—¿Y este panorama cómo benefició o perjudicó a los actores políticos?

—Estamos en una situación en la cual cosechamos lo que han venido haciendo. La gran idea, y que por suerte no les ha funcionado tal cual, ha sido básicamente del fujimorismo, y no de Keiko ciertamente […] han apostado a fraccionar la votación, fraccionar la oferta, confundir al electorado de tal manera que, sabiendo que no van a llegar en ningún caso a porcentajes mínimamente decorosos, puedan entrar a segunda vuelta. El fujimorismo sabe que, aunque ha decrecido en popularidad y no tiene el respaldo que en su momento tuvo cuando incluso acababa de renunciar Alberto Fujimori, sí mantiene una organización articulada con conexiones con sectores poderosos en el país.

—¿Ese es el voto que quiso sostener el fujimorismo?

—Ahí hay un punto que lo planteo como hipótesis. En el Perú tenemos una informalidad extrema. Estamos hablando de un 80% de la economía metida en la informalidad, pero tenemos una economía ilegal que se camufla en la informalidad. Los que se dedican a la minería ilegal, al narcotráfico, al tráfico de terrenos y, en fin, a todas las actividades de la economía ilícita y que consiguen ingentes recursos, no todo el mundo se aprovecha de eso. Hay gente que vive así, vive el día a día trabajando en este tipo de actividad y no le interesa la formalidad, porque la formalidad más bien los castiga y excluye, yo creo que el fujimorismo tiene ahí su nicho […] no es que crean que hay un plan o un programa de políticas públicas. Es simplemente un pacto de conveniencia o de lealtad en función de que me dejan hacer y me dejan pasa. De hecho, el fujimorismo no ha tenido ningún reparo en vincularse con actividades ilegales, de la misma manera que ha favorecido a las grandes empresas con compromisos que le han generado ingentes aportes dinerarios para sus campañas.

—Este fraccionamiento del voto se ha reflejado en las urnas, varios partidos se han quedado fuera

—Han eliminado lo único que era importante en la reforma política, que eran las elecciones primarias. En el 2021 el anterior Congreso lo dejó fuera so pretexto de la pandemia, pero tenían terror a las PASO. Si en este momento, vamos a suponer, hubiéramos tenido las elecciones primarias el domingo, estaríamos preparándonos recién para la elección, para la cual habría probablemente 8 partidos para participar, no más. Las elecciones hubieran sido totalmente distintas. Levantaron un poquito la valla y ahí es donde algunos no se dieron cuenta de que con una valla así no pudieran quedarse. Mucho ha influido también el rechazo de la gente a esta mafia dentro del Congreso. Arengas como Por estos no, que algunos quieren decir que fracasó. No, no fracasó. Yo creo que en parte el resultado que hemos obtenido se debe a eso.

—Y este mismo fraccionamiento benefició también a que Sánchez llegue a la segunda vuelta

—Sánchez no le dice nada al común de la gente que ha votado por él y creo que más bien si lo conocieran más no lo hubieran votado. Es Castillo. Hace menos de un año se hizo una encuesta a nivel nacional sobre quién dio el golpe, si Castillo o el Congreso. El 60% respondió que el Congreso y eso es muy indicativo. Muchísima gente en este país siente que el voto que hicieron por Castillo no fue respetado, más bien les negaron y le quitaron a su presidente. Yo, como muchos que más o menos nos hemos estado informados, sí creo que tuvo sus corruptelas evidentes y sí dio un golpe […] pero para el común de la gente que respaldó a Castillo en esa oportunidad, el golpe lo dio el Congreso y la conducta del Congreso los ha convencido de que no se equivocan. Por otro lado, toda la difusión de las corruptelas y sus amarres con exministros, no lo creen y nunca creyeron porque no les creen a estos medios. Por qué iban a creer ahora que Sánchez no es un buen candidato si Castillo ha salido y le ha dado su sombrero. Han votado por Castillo, han reivindicado su voto y eso quieren que se respete.

—Retomando la posición de las instituciones frente a la narrativa del fraude, ¿cómo califica la postura de la JNJ?

—Son una suerte de felipillos del Congreso. Desde el primer día la señora Cabrera (presidenta de la JNJ) sacó un comunicado anunciando que revisaría el proceso de ratificación de Corvetto, lo que indica que es una ignorante o de muy mala fe quería llevar al extremo una situación ilegal. La ley en derecho administrativo sí permite que la propia institución que dictó una norma pueda revisarla y dejarla sin efecto hasta dos años después, pero en el caso de Corvetto fue ratificado en un proceso que fue hace más de dos años. La obsesión y cargamontón contra Corvetto se ha producido en el contexto en el que López Aliaga gritaba fraude y, por supuesto, esta persona, que no podía renunciar porque la ley se lo impedía en medio de un proceso electoral, sacarlo era una manera de alimentar la hoguera profraude y desbaratar a la institución que tiene que llevar adelante un proceso. En la medida que la podemos liquidar o dejar en el suelo de credibilidad diciendo que todo está funcionando mal ahí, eso les favorecía en su proyecto fraudista.

—¿Y cómo ve el rol que ha tenido la Defensoría en este contexto político y electoral?

—Por el momento la Defensoría está capturada. Hubiera sido mejor que la pongan, digamos, entre paréntesis, que no funciones durante ese tiempo, pero la han instrumentalizado. Por eso es que tenemos a esa gente en la JNJ y por eso este señor (Josué Gutiérrez) ha presentado la acción de inconstitucionalidad casi jugando en pimpón con el TC para bajarse la ley de extinción de dominio y luego los amicus curae.

—Es la gestión que está dejando Gutiérrez

—Es una pena, una situación que el Perú no merecía. Costó construir esa institución, pero yo creo que el Perú tiene reserva moral y es por eso que este país sí tiene posibilidad de superar una crisis como la que estamos atravesando. Creo que el resultado de las elecciones no es el óptimo, pero nos permite comenzar a tener una base para poder recuperar la institucionalidad. El daño que ha hecho Josué Gutiérrez es enorme, pero más grande es esa reserva ética y el compromiso de la gente que ha estado siempre alrededor de la Defensoría.

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“Es vergonzoso haber cedido al chantaje de EE.UU.”

—La figura presidencial ya venida a menos ha quedado peor en estos días

—Así como creíamos que un Congreso no podría ser peor que el anterior, creíamos que las presidencias no iban a llegar tan bajo, pero no. El Congreso se ha encargado de que quien esté al frente de la presidencia sea alguien como ellos. Primero fue con Dina Boluarte, que estoy seguro de que no tienen el menor aprecio por ella, pero con Jerí. Jerí era, digamos, un fusible que había que colocar ahí para que nadie se sienta incómodo dentro y lo dejaban hacer

—De ahí que tengamos a Balcázar en la presidencia

—Querían a alguien que podían tener contra la pared y el monigote aceptó con tal de tener la banda presidencial. En algún momento ha creído que era presidente y ha tratado de hacer algo que me imagino es lo único bueno que le conozco, no solo como presidente, sino en su trayectoria como congresista, que fue decir esta es una decisión de tal calibre que correspondiera que el nuevo gobierno se haga cargo. En cualquier otra circunstancia, esto hubiera sido visto como una cuestión lógica y prudente.

—Estamos hablando de la compra de los cazas F-16

—Recordemos que en la época de Fujimori buena parte de la plata sucia fue conseguida a través de la compra de armamento y todo era secreto, de manera que un cambio importante para la democracia, para la política en general y sobre todo para la ciudadanía, fue decir que estas operaciones no tienen nada de secreto, porque además no lo tienen. Hoy en día la información que circula sobre esto quien quiere tenerla la tiene, de manera que no hay ninguna necesidad, salvo hacer todo tras bambalinas y proteger quién sabe qué intereses.

—Y todo esto, ¿marca un precedente negativo?

Me parece bien dramático, y habrá que tomar este asunto más a fondo cuando las cabezas se enfríen del problema electoral, pero que un gobierno como el de EE.UU. le ponga el pie en el cuello al Estado peruano y que no haya habido concurso público. Yo creo que hasta Balcázar se dio cuenta de que esto podía tener otros bemoles y por eso prefirió ponerse a un lado y ponerse a decir que esto lo resuelvan otros.

—Sirvió además para evidenciar a los que verdaderamente gobiernan

—Rospigliosi demostró quien tiene el poder en el país, así que el salió a sacar, digamos, las castañas del fuego a todo el Gobierno y dándole las garantías del caso. Esto algún día se estudiará. Históricamente es una vergüenza impresionante haber aceptado el chantaje de un gobierno como el de EE.UU. y como el de Trump. No lo sé, yo sé que hay mucho que explorar a futuro.