Jorge Nieto sobre compra de Aviones F-16: "Hay un golpe administrativo. Nadie le hizo caso a Balcázar"

Jorge Nieto comentó la adquisición de F-16 Block 70 contraria a la intención de Balcázar | Composición: LR.

Jorge Nieto comentó la adquisición de F-16 Block 70 contraria a la intención de Balcázar | Composición: LR.

El candidato del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, se pronunció sobre la adquisición de los aviones F-16 Block 70 por parte de las Fuerzas Armadas del Perú (FAP), la cual —según indicó— se habría realizado sin el consentimiento del presidente José María Balcázar. El también exministro de Defensa calificó lo sucedido como un “golpe administrativo” y advirtió que podría tener consecuencias.

“El presidente dijo que no se iba a concretar la compra hasta el próximo gobierno antes de que se firmara el contrato. Lo que ha ocurrido es que la voluntad expresada por el presidente ha sido desobedecida por sus ministros. Eso, en términos políticos, ha sido un golpe administrativo. Nadie le ha hecho caso al presidente Balcázar. ¿Podemos acostumbrarnos a que los ministros decidan contra la voluntad del presidente? A mí me parece grave por las consecuencias que esto puede tener”, declaró en entrevista con RPP.

TE RECOMENDAMOS BALCÁZAR PODRÍA SER CENSURADO Y ELECCIONES CASI ANULADAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Para Nieto, este hecho evidencia una pérdida de autoridad de la institución presidencial: “Nos estamos acostumbrando a que no se acate a quien ostenta la representación de la Nación”, agregó.

Asimismo, el líder del Partido del Buen Gobierno señaló que habría gestionado la compra de los cazas F-16 de manera distinta, optando por adquirir una escuadra en lugar de dos. Según explicó, esta decisión se basaría en la situación financiera que atraviesa el país.

PUEDES VER: Roberto Sánchez anuncia denuncias constitucionales contra la JNJ y JNE tras las Elecciones 2026

Jorge Nieto se ubica en cuarto lugar en las Elecciones 2026

Con el 95,88% de actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el candidato Jorge Nieto se ubica en el cuarto lugar, con 1.775.675 votos, lo que representa el 11,01% del total.

Por delante de Nieto se encuentran Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga. Los dos primeros se perfilan como los protagonistas de la segunda vuelta electoral.

PUEDES VER: Roberto Sánchez anuncia denuncias constitucionales contra la JNJ y JNE tras las Elecciones 2026

FAP aceleró la compra de los F-16 ante el avance de Sánchez

La Unidad de Investigación de La República reveló que la Fuerza Aérea del Perú (FAP) firmó el contrato con la empresa estadounidense Lockheed Martin para la adquisición de los aviones de combate F-16 Block 70 el lunes 20 de abril, ante la posibilidad de que Roberto Sánchez se consolidara como favorito en las Elecciones Generales 2026.

“Ante la posibilidad de que, en una eventual segunda vuelta, Roberto Sánchez venciera a Keiko Fujimori, lo más seguro era firmar por los F-16 Block 70. El contrato estaba previsto para el 17 de abril y no había que esperar hasta el resultado de la segunda vuelta del 7 de junio. Los norteamericanos tampoco estaban dispuestos”, explicó una fuente a este diario.