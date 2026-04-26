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Política

Roberto Sánchez anuncia denuncias constitucionales contra la JNJ y JNE tras las Elecciones 2026

Según el candidato presidencial de Juntos por el Perú (JPP), las instituciones habrían actuado fuera del marco legal luego de los comicios electorales del 12 y 13 de abril. El recurso sería presentado por la bancada de JPP en los próximos días.

El candidato presidencial presentará el recurso luego de los incidente registrados en los comicios electorales. Foto: Composición/LR
El candidato presidencial presentará el recurso luego de los incidente registrados en los comicios electorales. Foto: Composición/LR
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El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JPP), Roberto Sánchez Palomino, anunció que su bancada presentará desde el Congreso de la República dos denuncias constitucionales: una contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y otra contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La decisión responde a los incidentes registrados durante las elecciones del 12 y 13 de abril, entre ellos la demora en la entrega del material electoral a los centros de votación.

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En declaraciones a la prensa desde su local de campaña en el Centro de Lima, Sánchez adelantó que este lunes 27 se presentarán las denuncias constitucionales, al considerar que tanto la JNJ como el JNE habrían incurrido en acciones “fuera del marco legal” durante el proceso electoral.

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De acuerdo con el aspirante a la segunda vuelta presidencial, su grupo parlamentario evaluó las acciones que realizarán dentro del marco constitucional y concluyó que "hay razones más que suficientes para una denuncia constitucional" contra ambos organismos.

"Es una denuncia que vaya en el debido proceso. Aquí se ha afectado al hacer acciones fuera del marco legal. Si no hubiera sido por las respuestas de las comunidades, el pueblo que se levanta, que se moviliza, los estudiantes que se movilizan por presupuesto, y la lucha de las universidades... Nuestra confianza está fehaciente en las actas porque el conteo de votos significa un ida y vuelta", advirtió.

Roberto Sánchez le responde a López Aliaga: "Hay que acabar con esta pataleta"

Por otro lado, Sánchez le envió un mensaje a su contrincante Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien promueve la narrativa de fraude en los comicios electorales. El candidato de JPP mencionó que, si no existen pruebas de algo, "las palabras se las lleva el viento".

“Las palabras se las lleva el viento, si es que no están demostradas, es decir, en la mesa tal, el ciudadano tal, con el DNI tal, aquí está el acta. ¿Y así han sido las palabras fáciles, las denuncias supuestas que ha hecho el señor Rafael López Aliaga? No, no. Es un discurso, pues, literario. Más bien debiera ser prueba evidente y eso no ha ocurrido", manifestó Sánchez.

En esa misma línea, criticó a López Aliaga por hacer cuestionamientos a las actas de mesas 900.000 en adelante y decir que hubo "votos fantasmas". "Un millón de amigos", dijo el postulante de Renovación Popular en alusión a la canción del cantante Roberto Carlos.

“Y a mí me gustan mucho todas las canciones de Roberto Carlos, lo escucho desde niño, pero 'Amigos del aire’ es imposible; en todo caso, que se demuestre. Yo creo que a esta altura gente afín y gente discrepante con nosotros refiere, pues, que hay que acabar con esta pataleta. Ya basta ya de la caprichología. Así grandecito como está, ya, pues, ya, y llamemos al orden democrático”, expresó.

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