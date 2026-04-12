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Resultados flash: Keiko Fujimori 16,6% | Roberto Sánchez 12,1% | Ricardo Belmont 11,8%
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Política

Jorge Nieto se pronuncia tras primeros resultados del flash electoral: "Espero que lleguemos a la segunda vuelta"

Nieto califica de poco ortodoxa la medida del JNE que permite votar mañana a quienes no lo hicieron hoy. Además, aseguró que no considera que haya indicios de un supuesto fraude.

Jorge Nieto obtuvo el 11.6% de votos a nivel nacional, según Datum | Composición: LR.
Jorge Nieto obtuvo el 11.6% de votos a nivel nacional, según Datum | Composición: LR. | Difusión | Composición El Popular

El candidato del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, se pronunció tras conocer los primeros resultados del flash electoral. Según Datum e Ipsos, el exministro se ubica en un empate técnico por el segundo lugar junto a candidatos como Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Ricardo Belmont (Obras).

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“Espero que lleguemos a la segunda vuelta. Los indicadores que tenemos apuntan a ello. Hay que esperar con paciencia. Confío en que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realice correctamente el conteo de votos. Ya es nuestro trabajo, como políticos, hacer que ese conteo se traduzca en políticas públicas y que cumplamos las promesas que hemos hecho”, indicó.

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Además, se refirió al anuncio del JNE de permitir que los electores que no pudieron votar este 12 de abril lo hagan mañana 13 de abril. Nieto consideró que se trata de una medida poco ortodoxa para concluir las elecciones, aunque valoró que busca garantizar la participación ciudadana. Asimismo, aseguró que no existen pruebas para afirmar que hay fraude.

“La ciudadanía tiene derecho a ejercer su voto. Ustedes me conocen: si no tengo evidencias ni pruebas, no puedo afirmar que haya fraude. Quien sostenga que lo hay, que entregue sus pruebas; de lo contrario, que se calle”, añadió.

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