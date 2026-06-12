El presidente estadounidense advierte que los negociadores iraníes son “personas muy deshonrosas” y enfatiza que se necesita un entendimiento. Foto: AFP.

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El presidente Donald Trump aseguró que la versión de un acuerdo de paz con Irán que circuló en medios oficiales de Teherán no corresponde a lo pactado por escrito y pidió que el país islámico “ponga sus cosas en orden” antes de continuar con las negociaciones.

Según el mandatario, las supuestas filtraciones hacia la prensa describen términos que son “totalmente inexactos” y calificó a los negociadores iraníes de “personas muy deshonrosas” en una publicación difundida en su red social Truth Social, donde afirmó que los acuerdos anunciados “no tienen nada que ver con lo que realmente se había acordado”.

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Bajo este marco, un funcionario de la Casa Blanca, citado por la agencia AFP, reafirmó lo dicho por Trump al asegurar que el borrador de acuerdo negociado contempla medidas como el desmantelamiento del programa nuclear iraní, la destrucción de material nuclear, la apertura al tránsito por el estrecho de Ormuz y la retención de fondos congelados hasta que se cumplan sus compromisos.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores Abás Araqchi confirmó que una posible paz está cerca al indicar que un acuerdo para poner fin al conflicto en Medio Oriente “nunca ha estado tan cerca”, aunque pidió a los medios que no especularan sobre los detalles hasta que todo esté formalmente concluido. Araqchi aseguró en su cuenta de la red X que los detalles se comunicarán “en su momento”.

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La versión de medios iraníes que incomoda a Trump

La prensa iraní divulgó un proyecto de acuerdo con Estados Unidos destinado a establecer un marco para poner fin a la guerra en Oriente Medio, aunque no contempla cesiones sobre el estrecho de Ormuz y pospone las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Según la agencia oficial IRNA, Teherán “no se compromete en este texto a ceder la gestión del estrecho ni a restablecer las condiciones previas a la agresión militar estadounidense e israelí”. El proyecto establece que los temas nucleares se abordarán en un periodo de 60 días de negociación, en el que se definirán aspectos como el derecho de Irán a enriquecer uranio y la conservación de material nuclear.

Por su parte, la agencia iraní Mehr publicó un documento de 14 puntos que incluye el cese inmediato y permanente de hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano; el desbloqueo de US$24.000 millones de fondos iraníes congelados, tras las negociaciones; y el levantamiento completo de sanciones económicas impuestas por Washington.

A pesar de estas publicaciones, ninguna autoridad iraní ha confirmado oficialmente el contenido del acuerdo.