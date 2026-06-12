HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Web del JNE mostró a Keiko como ganadora + Escándalo electoral y planes de López Aliaga | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Donald Trump insta a Irán a poner las "cosas en orden" tras filtración de supuesto acuerdo y asegura que este no es real

Mientras tanto, Irán sugiere que el fin del conflicto en Medio Oriente está cerca, pero pide a los medios que no especulen sobre detalles hasta que el acuerdo se formalice.

El presidente estadounidense advierte que los negociadores iraníes son “personas muy deshonrosas” y enfatiza que se necesita un entendimiento. Foto: AFP.
El presidente estadounidense advierte que los negociadores iraníes son “personas muy deshonrosas” y enfatiza que se necesita un entendimiento. Foto: AFP.
Escuchar
Resumen
Compartir

El presidente Donald Trump aseguró que la versión de un acuerdo de paz con Irán que circuló en medios oficiales de Teherán no corresponde a lo pactado por escrito y pidió que el país islámico “ponga sus cosas en orden” antes de continuar con las negociaciones.

Según el mandatario, las supuestas filtraciones hacia la prensa describen términos que son “totalmente inexactos” y calificó a los negociadores iraníes de “personas muy deshonrosas” en una publicación difundida en su red social Truth Social, donde afirmó que los acuerdos anunciados “no tienen nada que ver con lo que realmente se había acordado”.

TE RECOMENDAMOS

YOGA TÁNTRICO: CÓMO TRANSFORMAR TU ENERGÍA Y TU CONSCIENCIA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Bajo este marco, un funcionario de la Casa Blanca, citado por la agencia AFP, reafirmó lo dicho por Trump al asegurar que el borrador de acuerdo negociado contempla medidas como el desmantelamiento del programa nuclear iraní, la destrucción de material nuclear, la apertura al tránsito por el estrecho de Ormuz y la retención de fondos congelados hasta que se cumplan sus compromisos.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores Abás Araqchi confirmó que una posible paz está cerca al indicar que un acuerdo para poner fin al conflicto en Medio Oriente “nunca ha estado tan cerca”, aunque pidió a los medios que no especularan sobre los detalles hasta que todo esté formalmente concluido. Araqchi aseguró en su cuenta de la red X que los detalles se comunicarán “en su momento”.

PUEDES VER: India compra por primera vez lana ovina de un país de América Latina y la posiciona en uno de los mayores mercados textiles del mundo

lr.pe

La versión de medios iraníes que incomoda a Trump

La prensa iraní divulgó un proyecto de acuerdo con Estados Unidos destinado a establecer un marco para poner fin a la guerra en Oriente Medio, aunque no contempla cesiones sobre el estrecho de Ormuz y pospone las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Según la agencia oficial IRNA, Teherán “no se compromete en este texto a ceder la gestión del estrecho ni a restablecer las condiciones previas a la agresión militar estadounidense e israelí”. El proyecto establece que los temas nucleares se abordarán en un periodo de 60 días de negociación, en el que se definirán aspectos como el derecho de Irán a enriquecer uranio y la conservación de material nuclear.

Por su parte, la agencia iraní Mehr publicó un documento de 14 puntos que incluye el cese inmediato y permanente de hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano; el desbloqueo de US$24.000 millones de fondos iraníes congelados, tras las negociaciones; y el levantamiento completo de sanciones económicas impuestas por Washington.

A pesar de estas publicaciones, ninguna autoridad iraní ha confirmado oficialmente el contenido del acuerdo.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Michael Shifter: “Richard Nixon es Ghandi comparado con Donald Trump”

Michael Shifter: “Richard Nixon es Ghandi comparado con Donald Trump”

LEER MÁS
Donald Trump asegura que la diplomacia con Irán está en su fase final y anticipa un acuerdo en dos o tres días

Donald Trump asegura que la diplomacia con Irán está en su fase final y anticipa un acuerdo en dos o tres días

LEER MÁS
El buen periodismo en tiempos de fake news: “Los cínicos no sirven para este oficio” de Ryszard Kapuscinski

El buen periodismo en tiempos de fake news: “Los cínicos no sirven para este oficio” de Ryszard Kapuscinski

LEER MÁS
Jóvenes suizos sorprenden al crear un ladrillo 3D que enfría el aire hasta 9º y permite construir casas en menos de 30 días

Jóvenes suizos sorprenden al crear un ladrillo 3D que enfría el aire hasta 9º y permite construir casas en menos de 30 días

LEER MÁS
Este es el único país de América Latina con uno de los hoteles más bellos del mundo, según premio Versalles

Este es el único país de América Latina con uno de los hoteles más bellos del mundo, según premio Versalles

LEER MÁS
Joven que huyó de Corea del Norte revela la realidad de la educación en su país: no es gratuita y prohíben hablar de EE.UU.

Joven que huyó de Corea del Norte revela la realidad de la educación en su país: no es gratuita y prohíben hablar de EE.UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
India compra por primera vez lana ovina de un país de América Latina y la posiciona en uno de los mayores mercados textiles del mundo

India compra por primera vez lana ovina de un país de América Latina y la posiciona en uno de los mayores mercados textiles del mundo

LEER MÁS
Infraestructura en América del Sur permanece vacía ocho años después de celebrar gran evento deportivo: costó más de US$33 millones

Infraestructura en América del Sur permanece vacía ocho años después de celebrar gran evento deportivo: costó más de US$33 millones

LEER MÁS
Muralla China de Sudamérica: así es el nuevo atractivo turístico cerca de una ciudadela inca en Perú inspirado en la maravilla asiática

Muralla China de Sudamérica: así es el nuevo atractivo turístico cerca de una ciudadela inca en Perú inspirado en la maravilla asiática

LEER MÁS
Estos 5 centros comerciales son los más grandes de América Latina, según ranking 2026: uno ofrece un mirador a 300 metros de altura

Estos 5 centros comerciales son los más grandes de América Latina, según ranking 2026: uno ofrece un mirador a 300 metros de altura

LEER MÁS
Presidente de Ecuador anuncia baja del 20% en el precio de la cerveza durante el Mundial de Fútbol 2026

Presidente de Ecuador anuncia baja del 20% en el precio de la cerveza durante el Mundial de Fútbol 2026

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025