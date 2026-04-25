Cancillería confirma gestiones para repatriar a cuatro peruanos trasladados a Congo desde EE.UU. | Foto: Difusión.

Cancillería confirma gestiones para repatriar a cuatro peruanos trasladados a Congo desde EE.UU. | Foto: Difusión.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que viene realizando gestiones para repatriar a cuatro ciudadanos peruanos que fueron trasladados en los últimos días a la República Democrática del Congo desde Estados Unidos, luego de encontrarse en ese país como solicitantes de asilo y refugio. La Cancillería precisó que los connacionales se encuentran en situación de vulnerabilidad e indocumentados, por lo que solicitaron formalmente su retorno al Perú.

La misión consular peruana en Nairobi, encargada de los asuntos consulares del Congo, recibió mediante declaraciones juradas el pedido expreso de los cuatro peruanos para gestionar su repatriación. En respuesta, funcionarios consulares empezaron el trámite de la emisión de salvoconductos que permitan su pronta salida del país africano y su posterior arribo al territorio nacional.

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Comunicado

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Los familiares de algunos de los afectados denunciaron que fueron enviados a África sin previo aviso, pese a que inicialmente se encontraban detenidos en Estados Unidos por procesos migratorios.

Entre los casos difundidos públicamente figura el de Hillary Estrella Amanca, una peruana de veinte años cuya madre pidió ayuda urgente al Gobierno peruano tras conocer que su hija había sido enviada a la República Democrática del Congo. Según relató, la joven permanecía retenida en Arizona desde finales de 2024 y fue trasladada el pasado 15 de abril.

Cancillería explica que el apoyo consular responde a pedido expreso

En su comunicado oficial, la Cancillería precisó que la asistencia de la misión consular peruana se brinda en atención al pedido expreso de los connacionales, debido a que cuando una persona mantiene en trámite una solicitud de asilo o refugio en Estados Unidos, obtiene una protección que limita la intervención de los funcionarios consulares peruanos.

“Cuando se encuentra en trámite una solicitud de asilo o refugio en EE.UU., el ciudadano obtiene una protección que limita la prestación de asistencia o apoyo por parte de los funcionarios consulares peruanos, salvo que manifieste la voluntad expresa de asistencia o de ser repatriado”, indicó.

En ese sentido, la institución remarcó que la ayuda desplegada responde justamente a la manifestación expresa de los cuatro peruanos trasladados al Congo, quienes solicitaron ser asistidos para retornar al país.

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Coordinación con la OIM y seguimiento desde Nairobi

Desde la llegada de los connacionales a la República Democrática del Congo, la sección consular peruana en Nairobi mantiene un seguimiento permanente de su situación y comunicación constante con representantes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La Cancillería señaló que esta coordinación busca facilitar el proceso de salida de los peruanos y garantizar condiciones adecuadas para su retorno.

Además, reiteró que las oficinas consulares del Perú permanecen a disposición de todos los connacionales en el extranjero para brindar orientación y asistencia cuando sea requerida.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también aclaró que es potestad de las autoridades estadounidenses enviar a un tercer país a solicitantes de asilo o refugio que alegan que sus vidas corren peligro si regresan a su nación de origen.

Esto puede ocurrir tanto en casos donde exista una orden de deportación definitiva como cuando el migrante aún se encuentra a la espera de una resolución final sobre su solicitud migratoria.