HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Cancillería confirma gestiones para repatriar a cuatro peruanos trasladados a Congo desde EE.UU.

El Ministerio de Relaciones Exteriores gestiona la repatriación de cuatro peruanos enviados al Congo desde EE. UU., en el que eran solicitantes de asilo y están indocumentados.

Cancillería confirma gestiones para repatriar a cuatro peruanos trasladados a Congo desde EE.UU.
Cancillería confirma gestiones para repatriar a cuatro peruanos trasladados a Congo desde EE.UU. | Foto: Difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que viene realizando gestiones para repatriar a cuatro ciudadanos peruanos que fueron trasladados en los últimos días a la República Democrática del Congo desde Estados Unidos, luego de encontrarse en ese país como solicitantes de asilo y refugio. La Cancillería precisó que los connacionales se encuentran en situación de vulnerabilidad e indocumentados, por lo que solicitaron formalmente su retorno al Perú.

Únete a nuestro canal de política y economía

La misión consular peruana en Nairobi, encargada de los asuntos consulares del Congo, recibió mediante declaraciones juradas el pedido expreso de los cuatro peruanos para gestionar su repatriación. En respuesta, funcionarios consulares empezaron el trámite de la emisión de salvoconductos que permitan su pronta salida del país africano y su posterior arribo al territorio nacional.

TE RECOMENDAMOS

BALCÁZAR PODRÍA SER CENSURADO Y ELECCIONES CASI ANULADAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Comunicado

Comunicado

PUEDES VER: Fuerza Popular lideraría el nuevo Senado con 22 escaños y Juntos por el Perú se consolida como segunda fuerza

lr.pe

Los familiares de algunos de los afectados denunciaron que fueron enviados a África sin previo aviso, pese a que inicialmente se encontraban detenidos en Estados Unidos por procesos migratorios.

Entre los casos difundidos públicamente figura el de Hillary Estrella Amanca, una peruana de veinte años cuya madre pidió ayuda urgente al Gobierno peruano tras conocer que su hija había sido enviada a la República Democrática del Congo. Según relató, la joven permanecía retenida en Arizona desde finales de 2024 y fue trasladada el pasado 15 de abril.

PUEDES VER: CIDH alerta posible represalia contra juez Oswaldo Ordóñez, que alertó sobre normas que debilitan la independencia judicial

lr.pe

Cancillería explica que el apoyo consular responde a pedido expreso

En su comunicado oficial, la Cancillería precisó que la asistencia de la misión consular peruana se brinda en atención al pedido expreso de los connacionales, debido a que cuando una persona mantiene en trámite una solicitud de asilo o refugio en Estados Unidos, obtiene una protección que limita la intervención de los funcionarios consulares peruanos.

“Cuando se encuentra en trámite una solicitud de asilo o refugio en EE.UU., el ciudadano obtiene una protección que limita la prestación de asistencia o apoyo por parte de los funcionarios consulares peruanos, salvo que manifieste la voluntad expresa de asistencia o de ser repatriado”, indicó.

En ese sentido, la institución remarcó que la ayuda desplegada responde justamente a la manifestación expresa de los cuatro peruanos trasladados al Congo, quienes solicitaron ser asistidos para retornar al país.

PUEDES VER: JNE da plazo a la ONPE para recuento de votos hasta el 7 de mayo

lr.pe

Coordinación con la OIM y seguimiento desde Nairobi

Desde la llegada de los connacionales a la República Democrática del Congo, la sección consular peruana en Nairobi mantiene un seguimiento permanente de su situación y comunicación constante con representantes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La Cancillería señaló que esta coordinación busca facilitar el proceso de salida de los peruanos y garantizar condiciones adecuadas para su retorno.

Además, reiteró que las oficinas consulares del Perú permanecen a disposición de todos los connacionales en el extranjero para brindar orientación y asistencia cuando sea requerida.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también aclaró que es potestad de las autoridades estadounidenses enviar a un tercer país a solicitantes de asilo o refugio que alegan que sus vidas corren peligro si regresan a su nación de origen.

Esto puede ocurrir tanto en casos donde exista una orden de deportación definitiva como cuando el migrante aún se encuentra a la espera de una resolución final sobre su solicitud migratoria.

Notas relacionadas
Canciller Hugo Zela renuncia al cargo y llama mentiroso a Balcázar por firma de contrato en compra de aviones

Canciller Hugo Zela renuncia al cargo y llama mentiroso a Balcázar por firma de contrato en compra de aviones

LEER MÁS
Estados Unidos deporta a siete ciudadanos peruanos al Congo para definir su "situación migratoria"

Estados Unidos deporta a siete ciudadanos peruanos al Congo para definir su "situación migratoria"

LEER MÁS
Elecciones iniciaron en el extranjero: Nueva Zelanda fue el primer país en abrir sus mesas de sufragio

Elecciones iniciaron en el extranjero: Nueva Zelanda fue el primer país en abrir sus mesas de sufragio

LEER MÁS
¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

LEER MÁS
Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

LEER MÁS
¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Enfrentamiento en el Vraem entre militares y narcoterroristas deja al menos cinco muertos y dos heridos

Enfrentamiento en el Vraem entre militares y narcoterroristas deja al menos cinco muertos y dos heridos

LEER MÁS
Roberto Sánchez critica a Balcázar por compra de aviones: “Este es el gobierno de Keiko Fujimori”

Roberto Sánchez critica a Balcázar por compra de aviones: “Este es el gobierno de Keiko Fujimori”

LEER MÁS
Fuerza Popular lideraría el nuevo Senado con 22 escaños y Juntos por el Perú se consolida como segunda fuerza

Fuerza Popular lideraría el nuevo Senado con 22 escaños y Juntos por el Perú se consolida como segunda fuerza

LEER MÁS
ONPE finalizó conteo al 95% y perfila a Roberto Sánchez para la segunda vuelta: quedan 4.600 actas observadas

ONPE finalizó conteo al 95% y perfila a Roberto Sánchez para la segunda vuelta: quedan 4.600 actas observadas

LEER MÁS
Allanamientos a funcionarios de ONPE fue por colusión agravada

Allanamientos a funcionarios de ONPE fue por colusión agravada

LEER MÁS
Moción de censura a José María Balcázar responde a disputa política por el control del Ejecutivo

Moción de censura a José María Balcázar responde a disputa política por el control del Ejecutivo

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025