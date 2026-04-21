Juntos por el Perú de Roberto Sánchez convoca marcha tras renuncia de Piero Corvetto

El partido Juntos por el Perú (JPP), por el cual Roberto Sánchez postula a la presidencia, convocó a una marcha ciudadana luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aceptara la renuncia de Piero Corvetto como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La organización política sostuvo que esta decisión es ilegal y señaló a los partidos de Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga como responsables de esta situación.

“Esta determinación configura una acción mediática perversa, además de una campaña sistemática que busca instalar una narrativa de fraude, impulsada por Fuerza Popular y Renovación Popular, y cuyo objetivo sería controlar el sistema electoral para promover un boicot a los resultados del proceso electoral”, señala el comunicado.

TE RECOMENDAMOS ANTAURO HUMALA RESPONDE POR POSIBLE GOBIERNO DE ROBERTO SÁNCHEZ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En el mismo pronunciamiento, Juntos por el Perú exhortó a los observadores internacionales a mantenerse alertas ante los hechos registrados en el sistema electoral y durante el conteo oficial de votos.

Representantes del partido indicaron que los detalles de la movilización —hora, fecha y lugar— serán anunciados en las próximas horas a través de sus canales oficiales. Asimismo, precisaron que la marcha busca exigir que las instituciones del sistema electoral garanticen el desarrollo ininterrumpido de los comicios.

PUEDES VER: Piero Corvetto presenta su carta de renuncia a la ONPE tras irregularidades en la logística de las Elecciones 2026

Comunicado de Juntos por el Perú.

Abogado de JPP se opone a elecciones complementarias

En conversación con La República, Roy Mendoza, abogado de Juntos por el Perú, señaló que el partido de Roberto Sánchez está en contra de la realización de elecciones complementarias en Lima, una propuesta planteada por algunos candidatos, como Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, tras las irregularidades registradas durante los comicios del 12 de abril.

“Nosotros hemos sido enfáticos frente a estos pedidos informales. No existe un marco legal para solicitar elecciones complementarias. Las elecciones se realizaron los días 12 y 13 de abril, y nuestra legislación vigente no ofrece sustento jurídico para este tipo de solicitudes. Invocamos a que el Jurado Nacional de Elecciones actúe conforme a lo que establece la ley”, declaró.

Esta posición fue respaldada por Anahí Durand, candidata al Senado por Juntos por el Perú: “Las afirmaciones a favor de supuestas ‘elecciones complementarias’ son ilegales y funcionales al relato fraudista que busca imponer Renovación Popular, con el poder mediático y económico que lo caracteriza”, señaló la exministra en su cuenta de X (antes Twitter).