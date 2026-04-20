Es falso que Piero Corvetto ha sido detenido por la PNP en Lima.

En el contexto de las Elecciones Generales de 2026 y el escándalo por el retraso en la entrega de material electoral, el 18 de abril se difundió en redes sociales como Instagram, Facebook y X la versión de que el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Alessandro Corvetto Salinas, había sido detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) en Lima. Sin embargo, esta información es falsa. El jefe de la Dirección de Investigación Criminal, el general Manuel Lozada, precisó que la PNP no ha recibido ninguna disposición judicial que autorice la detención del titular de la ONPE.

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Publicación falsa que afirma que el jefe de la ONPE ha sido detenido.

PNP señala que no ha detenido a Piero Corvetto

En primer lugar, es importante definir qué es la detención en el Perú: se trata de una medida provisional que priva de la libertad de una persona. Puede ser ejecutada por la Policía y procede en caso de flagrancia o por orden judicial.

La desinformación comenzó a circular luego de que el programa de televisión Willax informara, el 17 de abril, que la Policía Nacional habría solicitado la detención preliminar de Corvetto por la contratación del transporte de material electoral para las Elecciones Generales 2026. A partir de ello, en redes sociales se difundió la versión de que dicha detención ya se estaba ejecutando.

Sin embargo, el 18 de abril, el general Manuel Lozada, al ser consultado por una periodista de TV Perú sobre estos rumores, descartó la versión y señaló lo siguiente:

"No tenemos información. Nosotros, la policía no sabemos eso, así que la policía no lo ha detenido"

Es importante precisar que la PNP, mediante el documento “Orden Telefónica N.° 843-2026-COMOPPOL-PNP/DIRNIC-EM”, dispuso adoptar medidas preventivas para evitar un eventual intento de salida del país de Corvetto y de otros funcionarios implicados en la investigación por las demoras en la entrega del material electoral en los comicios del 12 de abril. Esta acción se adoptó tras conocerse que la Dirección contra la Corrupción de la Policía (DIRCOCOR) solicitaría al Ministerio Público que requiera al Poder Judicial siete días de detención preliminar contra los involucrados.

PNP dispone a sus distintas unidades especializadas desplegar acciones ante posible salida de Piero Corvetto.

Asimismo, el jefe de la ONPE presentó ante la Fiscalía un documento en el que propone autorizar el levantamiento de su secreto de comunicaciones y entregar su pasaporte, en calidad de testigo, como parte de la investigación por las demoras y fallas en la distribución del material electoral.

Conclusión:

En síntesis, la versión que circula en redes sociales sobre la supuesta detención del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Alessandro Corvetto Salinas, es falsa. El general Manuel Lozada, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, precisó que la Policía Nacional del Perú no ha recibido ninguna disposición judicial ni ha ejecutado la detención del funcionario, descartando así los rumores difundidos en redes sociales.

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