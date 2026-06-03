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Brigida Curo cuestiona a Fuerza Popular por muertes en protestas: "¿Cuántos han sido asesinados por la política fujimorista?"

La candidata a la vicepresidencia de Roberto Sánchez sostuvo que la región sur se ha convertido en un símbolo de resistencia frente a una política que calificó de clasista y racista.

Brigida Curo criticó la actuación del partido de Keiko Fujimori | Composición: LR.
Brigida Curo criticó la actuación del partido de Keiko Fujimori | Composición: LR.
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Brígida Curo, integrante de la plancha presidencial de Juntos por el Perú como segunda vicepresidenta de Roberto Sánchez, participó en un mitin de cierre de campaña en Cusco. Durante su intervención, recordó las muertes ocurridas durante las protestas registradas entre diciembre de 2022 y enero de 2023, periodo en el que más de 50 personas fallecieron en manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte. La candidata a la vicepresidencia atribuyó responsabilidad política a Fuerza Popular por estos hechos.

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“La región sur es un ejemplo de resistencia frente a la política clasista y racista de la derecha. ¿Cuántos hermanos han caído asesinados por la política fujimorista? Cincuenta muertos. Justicia para todos los hermanos asesinados”, afirmó.

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No es la primera vez que Curo cuestiona públicamente a Keiko Fujimori. En intervenciones anteriores también lanzó críticas contra la candidata de Fuerza Popular.

“La japonesa que se vaya a su país. Yo soy bien mujer y bien peruana. Acá no podemos cuestionarnos nuestro origen. Ante la ley todos somos iguales”, señaló en una ocasión ante sus simpatizantes.

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Además de integrar la fórmula presidencial, Curo también postuló a la Cámara de Diputados por Puno con Juntos por el Perú. Hasta el momento, ha obtenido más de 9800 votos.

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