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Roberto Sánchez promete gas, obras y reformas en Cusco

El candidato anunció nuevas medidas durante su mitin en la plaza Túpac Amaru. La actividad inició con un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de la convulsión social ocurrida durante el gobierno de Dina Boluarte.

Roberto Sánchez anunció propuestas en Cusco | Foto: difusión.
Roberto Sánchez anunció propuestas en Cusco | Foto: difusión.
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En la plaza Túpac Amaru de Cusco, el candidato Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, encabezó un mitin ante numerosos asistentes, donde presentó sus principales propuestas de campaña para la región.

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La actividad inició con un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de la convulsión social ocurrida durante el gobierno de Dina Boluarte. Posteriormente, Sánchez anunció una serie de compromisos, entre ellos la reactivación del Gasoducto del Sur y la recuperación del gas de Camisea para beneficio de Cusco.

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Promesas de campaña

Entre sus promesas también destacó la construcción del túnel de La Verónica, la culminación del aeropuerto de Chinchero y la ampliación del aforo de Machu Picchu, con el objetivo de impulsar el turismo. En el ámbito social, planteó el incremento de la remuneración del magisterio hasta una UIT, el aumento del sueldo mínimo vital y el acceso libre a la universidad.

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Asimismo, propuso ampliar la cobertura de Pensión 65 e implementar pensiones para personas con discapacidad y víctimas de abuso sexual infantil.

El candidato estuvo acompañado por su esposa y sus dos hijas, así como por figuras como Jenifer Paredes, José Castillo Terrones, el exfiscal José Domingo Pérez y los candidatos a las vicepresidencias Analí Marques y Brígida Curo. También participó Arturo Fernández, del partido Un Camino Diferente.

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