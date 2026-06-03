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Ciencia

Científicos hallan en este país de Sudamérica un volcán de 1.900 millones de años que cambia la historia geológica de la Tierra

El volcán Amazonas, oculto bajo la selva, alcanzó 400 metros y estuvo activo durante 300 millones de años, permitiendo estudiar procesos geológicos primitivos.

Científicos descubren un antiguo sistema volcánico en Brasil, de 1.900 millones de años.
Científicos descubren un antiguo sistema volcánico en Brasil, de 1.900 millones de años. | Foto: Gazeta Do Povo
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Un hallazgo realizado por científicos aporta nuevas pistas sobre los primeros capítulos de la historia geológica del planeta. Investigadores identificaron los restos de un antiguo sistema volcánico que tendría alrededor de 1.900 millones de años de antigüedad, una edad que lo convierte en uno de los volcanes más antiguos conocidos en la tierra.

El descubrimiento ha despertado el interés de la comunidad científica internacional debido a que permite estudiar procesos ocurridos cuando el planeta todavía estaba consolidando sus primeros continentes. Además, ofrece información valiosa sobre la evolución de la corteza terrestre y el origen geológico de una de las regiones más importantes de Sudamérica.

El volcán Amazonas, oculto bajo la selva amazónica en Pará, mide 22 kilómetros de diámetro y fue activo durante 300 millones de años

El volcán Amazonas, oculto bajo la selva amazónica en Pará, mide 22 kilómetros de diámetro y fue activo durante 300 millones de años.

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¿En qué país de Sudamérica se encuentra el volcán más antiguo del mundo?

La estructura, denominada Amazonas, permanece oculta bajo la selva amazónica, en el sur del estado de Pará, Brasil, y tiene un diámetro estimado de 22 km. Los científicos calculan que en su momento alcanzó aproximadamente 400 m de altura y que permaneció activo durante unos 300 millones de años, una duración extraordinaria para un sistema volcánico de estas características.

Las investigaciones desarrolladas por especialistas de la Universidad Federal de Ceará y la Universidad Estatal de Campinas permitieron analizar rocas volcánicas con una antigüedad cercana a los 1.800 millones de años. Los estudios publicados en la revista científica Journal of South American Earth Sciences identificaron antiguas calderas volcánicas, estructuras que se forman tras grandes erupciones y que conservan evidencias de la actividad magmática ocurrida en aquella época remota.

Investigaciones revelan rocas volcánicas y estructuras geológicas que permiten reconstruir el magma de la Tierra primitiva

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Las rocas ofrecen pistas sobre la formación de los primeros continentes

A pesar del paso de miles de millones de años, los investigadores encontraron conductos de lava, depósitos minerales y otras estructuras geológicas que permanecieron relativamente intactas bajo la superficie. Estas evidencias permiten reconstruir cómo circulaba el magma a través de la corteza terrestre durante un período clave para la formación de los primeros bloques continentales estables.

Los especialistas consideran que el volcán desempeñó un papel importante en la configuración del relieve amazónico actual. Además, los minerales preservados en las rocas ofrecen información sobre la composición química de la Tierra primitiva, la evolución de la atmósfera y los procesos internos que moldearon el planeta. Para los científicos, este antiguo volcán funciona como un verdadero archivo natural capaz de revelar detalles de un pasado que hasta ahora permanecía oculto bajo la selva brasileña.

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