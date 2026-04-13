Elecciones 2026: Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Jorge Nieto lideran las encuestas, según conteo rápido de Datum

La encuestadora Datum publicó el conteo rápido de las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026, en el que ubican a la candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en primer lugar con un 16,8% de los votos, mientras que Rafael López Aliaga se ubica en el segundo puesto con 12,9% y Jorge Nieto (Buen Gobierno) en el tercer lugar con 11,6%.

En el cuarto lugar se encuentra Ricardo Belmont (Cívico Obras) con 10,1%. Un poco más atrás, se ubica en el quinto lugar Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) con 9,4%. En el cuarto lugar, Carlos Álvarez (País para Todos) con 8,1% y Alfonso López Chau (Ahora Nación) con 7,7%.

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En el rubro de otros, se ubica el resto de candidatos y aglomeran el 23.4% de la intención de voto.

Elecciones 2026: así reaccionaron Roberto Sánchez, López Aliaga, Fujimori, Belmont y Jorge Nieto al flash electoral



Los aspirantes a la presidencia respondieron a los resultados del flash electoral de Ipsos y Datum, que posicionan a Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Roberto Sánchez Palomino, Jorge Nieto (Buen Gobierno) y Ricardo Belmont (Cívico Obras) entre los principales candidatos con posibilidades de acceder a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

Nieto fue uno de los primeros en pronunciarse tras los resultados preliminares. Mantuvo la calma y afirmó que esperará con tranquilidad el conteo rápido y los resultados oficiales del Jurado Nacional de Elecciones, confiando en que lo ubiquen en la segunda vuelta.

"Los indicadores que tenemos apuntan a ello. Hay que esperar con paciencia. Confío en que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realice correctamente el conteo de votos. Ya es nuestro trabajo, como políticos, hacer que ese conteo se traduzca en políticas públicas y que cumplamos las promesas que hemos hecho”, expresó.

Sánchez Palomino indicó que recibe con serenidad los resultados preliminares y aguardará el conteo oficial de votos. Indicó que los personeros de su partido están desplegados en diversas mesas de votación, incluyendo Andahuaylas y Arequipa, para supervisar el escrutinio. "Estamos confiados en el conteo de los votos. Hemos tenido una aspiración que nuestro pueblo ha respaldado, que va más allá de la disputa electoral", afirmó.

En ese sentido, Sánchez señaló que confía en que los partidos que respaldaron la libertad del exmandatario sentenciado Pedro Castillo logren superar la valla electoral. Asimismo, afirmó: “Convocamos a las fuerzas del pueblo a construir verdaderamente una república, con esperanza, sin odio y promoviendo la democratización”.

Por su parte, desde el balcón ubicado en la Plaza San Martín, Belmont afirmó tener plena confianza en seguir en la carrera electoral y alcanzar la segunda vuelta. “Quiero decirles que llegaremos a la segunda vuelta. Estamos hablando de diferencias mínimas; antes se mencionaba uno o dos puntos. Resulta vergonzoso ante el mundo que la Plaza San Martín esté cerrada. Desde aquí me dirijo al país y a la comunidad internacional para señalar que las elecciones todavía no han concluido”, expresó.

“Lo importante no es la presidencia, sino el pueblo peruano, que hoy ha sido traicionado. La preocupación está en la segunda vuelta: podría ir Sánchez o López Aliaga, y sería una tomadura de pelo al país”, acotó.

De forma paralela, López Aliaga recurrió al argumento de un posible fraude electoral, señalando como motivo la demora en la instalación de las mesas de votación y la apertura de los locales. Afirmó que estas fallas representan un “gran perjuicio” y sostuvo que la intención de voto en Lima se reparte entre su agrupación y Fuerza Popular.

“El padrón electoral es de aproximadamente 8 millones de votantes, por lo que cada punto equivale a unos 80 mil votos. Si se nos han restado alrededor de 100 mil, eso representa 1.25% que nos han recortado al impedir que la gente vote, lo cual no solo es absurdo, sino también ilegal”, manifestó.

Por su parte, Marisol Pérez Tello, de Primero la Gente, señaló que ya habría una candidata en la segunda vuelta, en referencia a Keiko Fujimori; no obstante, evitó pronunciarse sobre los demás postulantes a la presidencia. “Se trata de resultados a boca de urna, por lo que es necesario esperar los datos oficiales para determinar quién ocupará el segundo lugar. Prefiero no analizar estas cifras para no generar confusión. Queremos aprovechar este momento para agradecer el apoyo recibido. No es el resultado que esperábamos, pero somos un partido joven”, indicó.

Desde el sector fujimorista, la lideresa no emitió declaraciones tras conocerse los resultados; sin embargo, sí lo hizo el candidato a la segunda vicepresidencia, Miguel Torres. En una entrevista con RPP, señaló que aguardarán con “cautela” los datos del conteo rápido de la ONPE, aunque manifestó su inquietud por las mesas de votación que no llegaron a instalarse.