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Resultados ONPE al 50%: Keiko Fujimori 16,9% | Rafael López Aliaga 14,9% | Jorge Nieto 13,0%
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Política

Resultados ONPE al 50%: Keiko Fujimori 17% y López Aliaga 15%, según conteo oficial

Se acerca el candidato Jorge Nieto de Buen Gobierno con 13%. En cuarto lugar se ubica Ricardo Belmont con 8%.

Resultados ONPE al 50%: Keiko Fujimori 17% y López Aliaga 15%, según conteo oficial
Resultados ONPE al 50%: Keiko Fujimori 17% y López Aliaga 15%, según conteo oficial

Los resultados al 50% de la ONPE muestran a Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga en el primer y segundo lugar, respectivamente. Les sigue Jorge Nieto, candidato presidencial de Buen Gobierno. En cuarta posición se mantiene Ricardo Belmont.

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A diferencia de los resultados iniciales de la ONPE donde López Aliaga se mantenía en primer lugar, esta vez Fujimori tomó el liderazgo con 17%. Su preferencia es mayor en regiones del norte del país como Lambayeque, La Libertad, Tumbes y Piura donde se separa de sus contrincantes con bastante ventaja.

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López Aliaga, en tanto, pasó a segundo lugar con 15%. Él presenta mayoría solo en Lima.

De igual forma, Nieto, que ocupa el tercer lugar con 13%. Obtiene el liderazgo solo en Arequipa, su ciudad natal. En Chiclayo (Lambayeque) sí se presenta en los dos primeros puestos.

Tras estos resultados, Fujimori aún no se ha pronunciado, pero sí lo hizo horas antes de la primera boca de urna para solicitar a las instituciones electorales que tomen “medidas urgentes” para permitir el voto de los más de 600 mil ciudadanos que no sufragaron por la llegada tardía del material electoral.

“Las fallas logísticas y los locales que no abrieron de ninguna manera pueden afectar el derecho de los ciudadanos a cumplir con su voto. Esto no es acerca de una multa, sino del derecho a votar”, expresó en un pronunciamiento ante la prensa donde estuvo acompañada de Luis Galarreta y Miguel Torres Morales, del comité ejecutivo de Fuerza Popular.

Fujimori sustentó su pedido mencionando las cifras anunciadas por el presidente de la ONPE, Piero Corvetto. “Tenemos que lamentar profundamente que hayan 211 mesas, 15 colegios, lo que representa un total de 633 mil electores que no han podido ejercer su voto el día de hoy”, expresó.

LINK oficial de la ONPE para ver los resultados de las Elecciones Generales 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó un link para seguir en tiempo real la publicación de los resultados de las elecciones presidenciales 2026. El ente electoral actualizará cada 15 minutos las cifras de las actas que se irán procesando progresivamente.

Para visualizar los resultados EN VIVO de la ONPE sobre los candidatos presidenciales, puedes hacer click AQUÍ.

Los primeros resultados que se irán subiendo al sistema de la entidad encabezada por Piero Corvetto llegarán desde Oceanía, tal como se informó durante los días previos a los comicios electorales.

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