Keiko Fujimori pide al JNE y ONPE que se extienda el horario de votación hasta "altas horas de la noche" o "hasta mañana"

Keiko Fujimori pide al JNE y ONPE que se extienda el horario de votación hasta "altas horas de la noche" o "hasta mañana"

Keiko Fujimori exhortó a la ONPE y JNE extender el horario de votación hasta “altas horas de la noche” o, incluso, “hasta mañana” a fin de los más de 600 mil electores que no han podido votar por la llegada tardía del material de votación puedan ejercer su derecho.

“Las fallas logísticas y los locales que no abrieron de ninguna manera pueden afectar el derecho de los ciudadanos a cumplir con su voto. Esto no es acerca de una multa, sino del derecho a votar”, expresó en un pronunciamiento ante la prensa donde estuvo acompañada de Luis Galarreta y Miguel Torres Morales, del comité ejecutivo de Fuerza Popular.

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Fujimori sustentó su pedido mencionando las cifras anunciadas por el presidente de la ONPE, Piero Corvetto. “Tenemos que lamentar profundamente que hayan 211 mesas, 15 colegios, lo que representa un total de 633 mil electores que no han podido ejercer su voto el día de hoy”, expresó.