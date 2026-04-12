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Política

Jorge Nieto a López Aliaga tras acusaciones de fraude electoral: "Que entregue pruebas, sino que se calle la boca”

Tras los primeros resultados a boca de urna, el candidato presidencial por el Partido del Buen Gobierno se pronunció sobre las narrativas de fraude y señaló que está de acuerdo con el JNE de ampliar las votación hasta mañana.

Jorge Nieto se pronuncia tras acusaciones de fraude electoral.
Jorge Nieto se pronuncia tras acusaciones de fraude electoral. | Andina

Jorge Nieto, líder del Partido del Buen Gobierno, cuestionó la gestión de la ONPE por los 15 locales a los que no llegó material electoral. Desde su local de campaña en Cercado de Lima, el candidato se refirió al incumplimiento de la empresa tercera encargada de trasladar los materiales y señaló que la distribución siempre la realizó las Fuerzas Armadas. Sin embargo, durante su mensaje llamó a la calma y a la espera de los resultados oficiales. Además, tras los rumores de fraude electoral, el candidato señaló que se deben mostrar las evidencias y las pruebas correspondientes antes de realizar una denuncia de ese calibre.

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