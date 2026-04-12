Jorge Nieto a López Aliaga tras acusaciones de fraude electoral: "Que entregue pruebas, sino que se calle la boca”
Tras los primeros resultados a boca de urna, el candidato presidencial por el Partido del Buen Gobierno se pronunció sobre las narrativas de fraude y señaló que está de acuerdo con el JNE de ampliar las votación hasta mañana.
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Jorge Nieto, líder del Partido del Buen Gobierno, cuestionó la gestión de la ONPE por los 15 locales a los que no llegó material electoral. Desde su local de campaña en Cercado de Lima, el candidato se refirió al incumplimiento de la empresa tercera encargada de trasladar los materiales y señaló que la distribución siempre la realizó las Fuerzas Armadas. Sin embargo, durante su mensaje llamó a la calma y a la espera de los resultados oficiales. Además, tras los rumores de fraude electoral, el candidato señaló que se deben mostrar las evidencias y las pruebas correspondientes antes de realizar una denuncia de ese calibre.
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