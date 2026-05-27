Rodrigo Paz apunta contra Evo Morales por la crisis en Bolivia mientras el Congreso posibilita la acción militar

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, aseguró que su Gobierno continuará apostando por el diálogo ante las protestas que ya cumplen 20 días y afectan principalmente a La Paz y El Alto, mientras el Congreso le abrió la vía para declarar un estado de excepción, que le permitiría movilizar a los militares y restringir libertades civiles.

“La única forma de ganar hoy día no va a ser a bala”, afirmó en una entrevista con CNN, transmitida en el programa 'Conclusiones'. “Jamás hemos ganado con confrontación. La metodología del diálogo es mucho más valiente que la confrontación de las armas”, añadió, descartando responder a la crisis con medidas de fuerza.

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Cabe indicar que el Senado y luego la Cámara de Diputados derogaron la normativa del 2020 que regulaba los estados de excepción, con lo que eliminaron plazos, causales y mecanismos de rendición de cuentas. Con la nueva ley, Paz podría decretar un estado de excepción sin autorización previa del Legislativo.

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Una marcha por reclamos no atendidos

Las movilizaciones comenzaron a principios de mayo con huelgas y demandas sectoriales, pero se transformaron en un movimiento nacional impulsado por sindicatos, mineros, campesinos, transportistas y grupos afines al expresidente Evo Morales.

Los manifestantes exigen revertir medidas de austeridad, enfrentar el aumento del costo de vida y resolver problemas de abastecimiento de combustible, mientras algunos sectores piden la renuncia de Paz.

Pese a la tensión, el presidente destacó un cambio en el tono de las protestas en los últimos días. “Hoy hubo una marcha mucho más tranquila (…) y la palabra renuncia ya no es parte”, dijo. No obstante, reconoció que parte del malestar responde a reclamos históricos no atendidos durante los años del Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por Morales.

Paz defendió además el proceso político iniciado tras las elecciones de fines del 2025, que lo llevaron a la presidencia en segunda vuelta. "Esto es un parto muy difícil. Es duro, pero estamos yendo por el camino correcto", señaló, en referencia a la nueva configuración política en gobernaciones, municipios y el Gobierno nacional.

La figura de Evo Morales

Por otra parte, en una entrevista con Clarín de Argentina, el mandatario acusó a Evo Morales de intentar desestabilizar el país y derrocar el actual proceso democrático. “Es un hombre que está embrutecido por el poder y hará todo lo posible para, más allá de muertos, más allá de la confrontación, más allá de destrozar a Bolivia, violentar el ordenamineto constitucional”, aseguró.

Paz vinculó además las zonas de mayor conflicto, en especial el Trópico de Cochabamba, con actividades ilícitas que habrían prosperado bajo el régimen del MAS y los expresidentes Morales y Luis Arce. "Hoy día la región donde él predomina es una de las regiones más importantes de la generación de narcotráfico en Sudamérica", denunció.

Panorama desalentador para Bolivia

El mandatario, que cumple seis meses en el cargo, rechazó que la crisis haya tomado por sorpresa a su administración. “Pasó lo que tenía que pasar en el sentido de que iba a haber un choque entre un pasado que no quiere dejar una visión de manejo del Estado y una Bolivia que está queriendo construir la patria desde una visión distinta del Estado”, afirmó para CNN.

La aprobación de la ley de estados de excepción llega en medio de la peor crisis económica en cuatro décadas y con bloqueos que paralizaron rutas y actividades en varias regiones del país. Con esta herramienta, el Gobierno puede desplegar a las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía y restringir libertades de movilidad y reunión, instrumentos clave para contener las manifestaciones.