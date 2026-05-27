HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Los pasos prohibidos de Keiko, Neuhaus improvisa en debate y Mark Vito promete hablar | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Rodrigo Paz apunta contra Evo Morales por la crisis en Bolivia mientras el Congreso posibilita la acción militar

El presidente Rodrigo Paz acusó a Evo Morales de intentar desestabilizar el país y vinculó la violencia con actividades ilícitas en regiones del MAS.

Paz defendió además el proceso político iniciado tras las elecciones de finales de 2025. Foto: AFP.
Paz defendió además el proceso político iniciado tras las elecciones de finales de 2025. Foto: AFP.
Escuchar
Resumen
Compartir

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, aseguró que su Gobierno continuará apostando por el diálogo ante las protestas que ya cumplen 20 días y afectan principalmente a La Paz y El Alto, mientras el Congreso le abrió la vía para declarar un estado de excepción, que le permitiría movilizar a los militares y restringir libertades civiles.

“La única forma de ganar hoy día no va a ser a bala”, afirmó en una entrevista con CNN, transmitida en el programa 'Conclusiones'. “Jamás hemos ganado con confrontación. La metodología del diálogo es mucho más valiente que la confrontación de las armas”, añadió, descartando responder a la crisis con medidas de fuerza.

TE RECOMENDAMOS

EXPERIENCIAS PARANORMALES: ¿QUÉ HAY DETRÁS DE ESTAS PRESENCIAS? 👁️ | ASTROMOOD

Cabe indicar que el Senado y luego la Cámara de Diputados derogaron la normativa del 2020 que regulaba los estados de excepción, con lo que eliminaron plazos, causales y mecanismos de rendición de cuentas. Con la nueva ley, Paz podría decretar un estado de excepción sin autorización previa del Legislativo.

PUEDES VER: Argentina logra traer de vuelta a un mamífero extinto hace 110 años en esta importante región

lr.pe

Una marcha por reclamos no atendidos

Las movilizaciones comenzaron a principios de mayo con huelgas y demandas sectoriales, pero se transformaron en un movimiento nacional impulsado por sindicatos, mineros, campesinos, transportistas y grupos afines al expresidente Evo Morales.

Los manifestantes exigen revertir medidas de austeridad, enfrentar el aumento del costo de vida y resolver problemas de abastecimiento de combustible, mientras algunos sectores piden la renuncia de Paz.

Pese a la tensión, el presidente destacó un cambio en el tono de las protestas en los últimos días. “Hoy hubo una marcha mucho más tranquila (…) y la palabra renuncia ya no es parte”, dijo. No obstante, reconoció que parte del malestar responde a reclamos históricos no atendidos durante los años del Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por Morales.

Paz defendió además el proceso político iniciado tras las elecciones de fines del 2025, que lo llevaron a la presidencia en segunda vuelta. "Esto es un parto muy difícil. Es duro, pero estamos yendo por el camino correcto", señaló, en referencia a la nueva configuración política en gobernaciones, municipios y el Gobierno nacional.

La figura de Evo Morales

Por otra parte, en una entrevista con Clarín de Argentina, el mandatario acusó a Evo Morales de intentar desestabilizar el país y derrocar el actual proceso democrático. “Es un hombre que está embrutecido por el poder y hará todo lo posible para, más allá de muertos, más allá de la confrontación, más allá de destrozar a Bolivia, violentar el ordenamineto constitucional”, aseguró.

Paz vinculó además las zonas de mayor conflicto, en especial el Trópico de Cochabamba, con actividades ilícitas que habrían prosperado bajo el régimen del MAS y los expresidentes Morales y Luis Arce. "Hoy día la región donde él predomina es una de las regiones más importantes de la generación de narcotráfico en Sudamérica", denunció.

Panorama desalentador para Bolivia

El mandatario, que cumple seis meses en el cargo, rechazó que la crisis haya tomado por sorpresa a su administración. “Pasó lo que tenía que pasar en el sentido de que iba a haber un choque entre un pasado que no quiere dejar una visión de manejo del Estado y una Bolivia que está queriendo construir la patria desde una visión distinta del Estado”, afirmó para CNN.

La aprobación de la ley de estados de excepción llega en medio de la peor crisis económica en cuatro décadas y con bloqueos que paralizaron rutas y actividades en varias regiones del país. Con esta herramienta, el Gobierno puede desplegar a las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía y restringir libertades de movilidad y reunión, instrumentos clave para contener las manifestaciones.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anuncia cambios en su gabinete tras semanas de protestas y pedidos de renuncia

Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anuncia cambios en su gabinete tras semanas de protestas y pedidos de renuncia

LEER MÁS
¿Qué está pasando en Bolivia?: Las claves para entender las protestas y bloqueos de la llamada “insurrección popular”

¿Qué está pasando en Bolivia?: Las claves para entender las protestas y bloqueos de la llamada “insurrección popular”

LEER MÁS
Senado de Bolivia aprueba proyecto para anular la Ley de Estados de Excepción en medio de crisis interna

Senado de Bolivia aprueba proyecto para anular la Ley de Estados de Excepción en medio de crisis interna

LEER MÁS
Las 2 ciudades de América Latina entre las mejores del mundo en arte y cultura en 2026: superan a Atenas y El Cairo

Las 2 ciudades de América Latina entre las mejores del mundo en arte y cultura en 2026: superan a Atenas y El Cairo

LEER MÁS
Ciudad europea premiará a turistas que usen bicicleta, recojan basura y más hasta el 14 de junio: paseos gratis, restaurantes y museos

Ciudad europea premiará a turistas que usen bicicleta, recojan basura y más hasta el 14 de junio: paseos gratis, restaurantes y museos

LEER MÁS
¿Sabías que estas personas sí pueden subir a los brazos del Cristo Redentor? Así es la famosa maravilla en Sudamérica por dentro

¿Sabías que estas personas sí pueden subir a los brazos del Cristo Redentor? Así es la famosa maravilla en Sudamérica por dentro

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China presenta un moderno televisor de 135 pulgadas que se dobla en 5 partes para facilitar su transporte e instalación en casa

China presenta un moderno televisor de 135 pulgadas que se dobla en 5 partes para facilitar su transporte e instalación en casa

LEER MÁS
China presenta una secadora inteligente que se integra en el techo, tiene luz LED y soporta 35 kg de ropa por menos de US$240

China presenta una secadora inteligente que se integra en el techo, tiene luz LED y soporta 35 kg de ropa por menos de US$240

LEER MÁS
Empresario estadounidense compra un pueblo abandonado en España por más de US$330.000 y planea transformarlo en destino turístico

Empresario estadounidense compra un pueblo abandonado en España por más de US$330.000 y planea transformarlo en destino turístico

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025