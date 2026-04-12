Rafael López Aliaga se victimiza y apela al ataque y fraude ante demora de material electoral

El candidato presidencial de Renovación Popular tuvo esas declaraciones a la salida de su local de votación. Foto: LR

El candidato presidencial de Renovación Popular tuvo esas declaraciones a la salida de su local de votación. Foto: LR

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se pronunció a la salida de su local de votación en San Isidro sobre la demora en la instalación de las mesas y locales de votación en las Elecciones 2026.

"Ha ido gente mayor en silla de ruedas a las 5 de la mañana; el señor Corvettó no ha abierto mesas. (¿En este local ha habido algún problema?) Conmigo no, pues, pero imagínate, en todo Lima una persona mayor que va con silla de ruedas... ¿Cuánto tiempo trabaja el señor Corvetto? 10 años.

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Al ser consultado por el comunicado que emitió la ONPE en el que informa sobre la demora de la instalación de las mesas de sufragio, López Aliaga indicó: "¿Tú crees que es casualidad? Tengo un montón de quejas; me he demorado un poco porque he tenido como 100 WhatsApps de gente diciendo que no le abren la mesa; no es casualidad.