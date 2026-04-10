Josué Gutiérrez señaló que la ley electoral impide detener a requisitoriados como Vladimir Cerrón durante las elecciones. Foto: composición LR

Josué Gutiérrez señaló que la ley electoral impide detener a requisitoriados como Vladimir Cerrón durante las elecciones. Foto: composición LR

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, afirmó que Vladimir Cerrón podría acudir a votar en las próximas elecciones sin ser detenido, debido a las limitaciones que impone la ley vigente. “Existe una ley orgánica de elecciones que dice que no se puede detener a ninguna persona requisitoriada”, declaró en entrevista radial, al referirse a este escenario.

El titular de la Defensoría del Pueblo explicó que esta restricción no responde a decisiones de la Policía Nacional, sino al marco legal actual. “La Policía hace su trabajo en función de lo que dice la ley”, sostuvo. Con ello, descartó que exista una omisión operativa por parte de las autoridades encargadas de ejecutar órdenes de captura.

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En ese contexto, evitó centrar sus declaraciones únicamente en Vladimir Cerrón y remarcó que se trata de un problema general. “Yo no quiero personificar ninguna presión de ningún personaje, porque me debo al carácter de la neutralidad”, indicó, al subrayar que su postura responde a criterios institucionales.

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Defensoría plantea cambios para detener requisitoriados sin afectar voto

El titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez, sostuvo que la normativa actual debe ser modificada para permitir la intervención de personas con requisitoria durante las elecciones. Según explicó, el objetivo es cerrar un vacío que limita la acción de las autoridades.

En esa línea, precisó que su propuesta no busca restringir el derecho al sufragio. “Claro que no se le afecte su derecho a votación, pero sí se le debe detener”, señaló. De esta forma, planteó que primero se garantice el voto y luego se ejecute la detención correspondiente.

El funcionario también remarcó la necesidad de fortalecer el accionar de la Policía Nacional. “Debemos darle las herramientas a la PNP para que cumpla su deber”, afirmó. Con esta declaración, insistió en que el problema no radica en la institución policial, sino en las limitaciones legales.

Este debate surge en medio de cuestionamientos por el caso de Vladimir Cerrón, quien mantiene una orden de captura vigente. La posibilidad de que pueda acudir a votar sin ser intervenido ha reabierto la discusión sobre las restricciones legales en procesos electorales y el equilibrio entre derechos ciudadanos y justicia.