Fiscalía allana 25 inmuebles por presuntas contrataciones indebidas durante el gobierno de José Jerí
El megaoperativo se realiza de forma paralela en Lima Metropolitana, Callao y Huánuco. Está a cargo de la fiscal provincial Roxana Espinoza Paucar.
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Fiscalía realiza 25 allanamientos por presuntas contrataciones indebidas durante el gobierno de Jerí
La Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima Centro allanó un total de 25 inmuebles ubicados en Lima Metropolitana, Callao y Huánuco, en un megaoperativo por la investigación de presuntas contrataciones indebidas durante el gobierno de José Jerí.