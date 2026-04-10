Fiscalía allana 25 inmuebles por presuntas contrataciones indebidas durante el gobierno de José Jerí

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte” LEER MÁS

Moisés Tambini: “Tengo 91 años y de todos los Congresos que he visto, el actual es el peor de todos; es el Congreso más inmoral de la historia peruana” LEER MÁS

Exmandatario José Jerí desmiente a presidente J. M. Balcázar: No se han comprado los F-16 Block 70 de los EEUU. LEER MÁS

¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026? LEER MÁS

Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril LEER MÁS