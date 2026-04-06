Alfonso López Chau indultará a Pedro Castillo: "Buscaremos la forma"

El candidato presidencial dijo este anuncio al cierre de su campaña en Puno. Foto: Composición/LR

El candidato presidencial dijo este anuncio al cierre de su campaña en Puno. Foto: Composición/LR

El candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, anunció que, en caso de que llegue a la Presidencia, indultará al exmandatario sentenciado por conspiración para rebelión, Pedro Castillo.

Durante el cierre de su campaña presidencial en Ayavirí (Puno), López Chau también aseguró que buscaría la forma de liberar a los presos políticos que participaron en las manifestaciones sociales contra el Congreso y el gobierno de la exjefa de Estado Dina Boluarte entre diciembre del 2022 y febrero del 2023.

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“Propondremos, buscaremos la forma de que esos jóvenes sean indultados y también el presidente Castillo”, prometió el aspirante al sillón presidencial durante su mitin en caravana.

“Durante años ustedes han peleado, han levantado sus escudos y su dignidad. No entiendo cómo la clase política peruana no ha podido ver lo que es evidente. Que hay una energía social acumulada en los pueblos y eso es oro en polvo", manifestó.

Horas antes, a través de sus redes sociales, López Chau recordó el autogolpe del exdictador Alberto Fujimori que se llevó a cabo el 5 de abril de 1992. El candidato presidencial mencionó que dicho evento "quebró la democracia".

"El 5 de abril de 1992, el fujimorismo quebró la democracia e inició ocho años de dictadura. Pero su legado sigue hasta hoy. El fujimorismo ahora tiene tres partidos que lo secundan y amenaza con pasar a segunda vuelta. Este 12 de abril, derrotaremos al pacto mafioso que nos gobierna. “Nunca más un país sometido", publicó.

“El terror está en las secuelas del fujimorismo, la verdadera terrorista es la señora Fujimori. Eso es lo que tenemos que combatir, no lo olvidemos”, dijo el candidato en Cusco el pasado sábado 4 de abril.

Indulto a Pedro Castillo: ¿Es viable?

Actualmente, el indulto al expresidente Pedro Castillo no es viable. El motivo es que todavía no cuenta con una sentencia firme por el delito antes mencionado.

En diciembre pasado, el Poder Judicial lo condenó en primera instancia a 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de la libertad luego de haber anunciado a través de un mensaje a la Nación la disolución del Congreso. Junto con él, también se condenó en primera instancia a la exministra Betssy Chávez y a Aníbal Torres.

Para que Castillo pueda obtener un indulto, debería desistir de su apelación presentada contra la sentencia, siempre y cuando López Chau llegue a la Presidencia. El otro camino es esperar a que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema defina su situación.