Pedro Castillo: Poder Judicial amplía prisión preventiva en su contra por 12 meses

Pedro Castillo: Poder Judicial amplía prisión preventiva en su contra por 12 meses

El Poder Judicial amplió las medidas de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo y el exministro Geiner Alvarado por la investigación en su contra por presunta organización criminal establecida en el gobierno castillista entre 2021 y 2022.

La medida de prisión preventiva por este caso inició en marzo 2023 y se extendió hasta marzo de 2027, por decisión de juez Edhin Campos Barrenezuela.