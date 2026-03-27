Pedro Castillo: Poder Judicial amplía prisión preventiva en su contra por 12 meses
La medida se aplica en la investigación contra el expresidente y el exministro Geiner Alvarado por presunta organización criminal.
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El Poder Judicial amplió las medidas de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo y el exministro Geiner Alvarado por la investigación en su contra por presunta organización criminal establecida en el gobierno castillista entre 2021 y 2022.
La medida de prisión preventiva por este caso inició en marzo 2023 y se extendió hasta marzo de 2027, por decisión de juez Edhin Campos Barrenezuela.