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Política

Pedro Castillo: Poder Judicial amplía prisión preventiva en su contra por 12 meses

La medida se aplica en la investigación contra el expresidente y el exministro Geiner Alvarado por presunta organización criminal.

Pedro Castillo: Poder Judicial amplía prisión preventiva en su contra por 12 meses
Pedro Castillo: Poder Judicial amplía prisión preventiva en su contra por 12 meses

El Poder Judicial amplió las medidas de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo y el exministro Geiner Alvarado por la investigación en su contra por presunta organización criminal establecida en el gobierno castillista entre 2021 y 2022.

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La medida de prisión preventiva por este caso inició en marzo 2023 y se extendió hasta marzo de 2027, por decisión de juez Edhin Campos Barrenezuela.

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