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Política

Pedro Castillo ratifica su respaldo a Roberto Sánchez cómo su candidato en las Elecciones 2026: "Le entregué mi sombrero"

El expresidente publicó una imagen hecha con IA donde se le observa junto al candidato presidencial de Juntos por el Perú.

Pedro Castillo ratifica su respaldo a Roberto Sánchez cómo su candidato en las Elecciones 2026: "Le entregué mi sombrero". Foto: Andina/Pedro Castillo/X (imagen hecha con IA)
Pedro Castillo ratifica su respaldo a Roberto Sánchez cómo su candidato en las Elecciones 2026: "Le entregué mi sombrero". Foto: Andina/Pedro Castillo/X (imagen hecha con IA)

Pedro Castillo rechazó los ataques contra Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, quien ocupa el tercer lugar en la última encuesta de intención de voto.

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En un comunicado en su cuenta de X, el expresidente ratificó su apoyo al candidato y recordó que él eligió la plancha presidencial del partido, conformada por Analí Márquez y Brígida Curo. “Esta decisión luego fue ratificada y formalizada dentro del partido Juntos por el Perú de acuerdo a las normas electorales”, escribió.

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Resaltó que valora la lealtad de Roberto Sánchez “demostrada durante años que con creces supera largamente la postura que tuvo respecto al 7 de diciembre de 2022”.

“Hoy hemos construido juntos, no solo una alianza política que recuperará el gobierno del pueblo este 12 de abril, sino también una hermandad que trasciende el paso del tiempo y sus adversidades”, anotó.

Simbólicamente, anotó que le ha entregado su sombrero al candidato Sánchez para que, en su representación, “recorra la Ruta Castillista rumbo a palacio de gobierno”.

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