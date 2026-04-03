Roberto Sánchez presenta un similar crecimiento a Pedro Castillo en el 2021

La última encuesta presidencial del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) ubica a Roberto Sánchez de Juntos por el Perú con un 6.7% empatando por el margen de error con Carlos Álvarez y Rafael López Aliaga. Keiko Fujimori, se ubica más arriba en intención de voto con 10%.

En base a esos resultados, la socióloga Patricia Zárate, jefa del área de Estudios de Opinión del IEP, publicó un breve análisis en sus redes sociales observando que el crecimiento de Roberto Sánchez es similar al experimentado por Pedro Castillo durante el proceso electoral del 2021.

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Zárate presenta un gráfico donde se compara el progreso de ambos candidatos en los mismos periodos.

Enero 2021, Castillo presentó 2.3% de intención de voto, mientras que en el mismo mes de 2026, Sánchez contó con 0.6%. En febrero de ambos años, los dos candidatos tuvieron 2.4%. Luego, la primera semana de marzo, el primero presentó 3.7% y el segundo 3.5%.

A fines de marzo, Castillo tuvo en el 2021 4.3% y Sánchez, 6.7%.

Gráfico realizado por Patricia Zárate, jefa del área de Estudios de Opinión del IEP. Foto: Patricia Zárate/X

Por otro lado, la socióloga explica la situación tras el primer lugar de Keiko Fujimori.

“Lo más importante es ver los intervalos de confianza. aunque ya en los gráficos se puede ver esto, los intervalos lo confirman, Fujimori no crece, pero aparece primero porque RLA cae. Y al caer está empatado con los que siguen”, anotó.

En el caso de la lideresa de Fuerza Popular, el porcentaje de intención de voto obtenido en el 2021 es cercano al de 2026.

A inicios de este año, Fujimori obtuvo 6.7%, cifra menor en comparación al 8.1% del 2021. En febrero, este año la candidata tuvo 10.3%, mientras que el 2021, 8.1%. A fines de marzo del último proceso electoral se presentó con 7.9%. Actualmente, se establece con 10%.

Sobre esto, el abogado especialista en temas electorales y presidente del Instituto Aklla Perú, José Tello Alfaro, consideró que la influencia de Castillo en la campaña del candidato de Juntos por el Perú está dando resultados en las encuestas.

“El crecimiento de Pedro Castillo es un movimiento que no se advirtió. Sánchez ya figura. Además, tiene anticuerpos por el tema parlamentario. Él emula a Castillo, pero no es su versión 2021”, dijo.

Asimismo, añadió que se trata de “la tendencia de izquierda más solida y en cuanto a performance electoral”. “Lo veo más sólido que López Chau, Nieto y Marisol Pérez Tello. Está yendo con un discurso preciso y apoyándose de Castillo. Veo que tiene una estrategia clara en ese sentido”, manifestó.